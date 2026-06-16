AKP'nin kapısından dönen başkan oturacak koltuk bulamadı

CHP Aydın İl Başkanlığı tarafından organize edilen "Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Toplantısı", gerilime sahne oldu. Toplantıya eşiyle birlikte katılım gösteren Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, iddiaya göre salonda kendilerine oturacak yer bulamadı. Bu duruma tepki gösteren Arıcı, eşiyle birlikte salonu terk etme kararı aldı.

MİLLETVEKİLİ VE BAŞKANIN İKNA ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Olayın ardından CHP'li yöneticiler devreye girdi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, salondan ayrılan Başkan Özgür Arıcı’nın peşinden giderek kendisini ikna etmek için uğraştı. Ancak Bülbül ve Tetik'in bu çabaları başarılı olamadı ve Arıcı salona dönmedi.

İKİ HAFTA ÖNCE AKP'YE GEÇMEKTEN SON ANDA VAZGEÇMİŞTİ

"Birlik" toplantısında koltuk bulamadığı için ayrılan Özgür Arıcı, henüz iki hafta önce yaşanan bir başka olayla gündeme gelmişti. Arıcı, partisinden ayrılarak AKP Genel Merkezi'ne doğru yola çıkmış, fakat son anda "Yapamadım" diyerek bu kararından geri dönmüştü.

"BABA OCAĞINDAN VAZGEÇEMEDİM" DİYEREK HELALLİK İSTEMİŞTİ

AKP'ye geçmekten vazgeçtiği sürecin ardından yazılı bir açıklama yapan Arıcı, partililerden helallik istemişti. Arıcı'nın o açıklaması şu ifadelerden oluşuyordu:

"İnsan, elinde olmayan nedenlerle birçok kez yol ayrımına gelir, bu süreç içerisinde çeşitli zorluklar veya güçlüklerle karşılaşır. Şahsi ikbalini düşünmeden ailesini korumak kollamak ve yaşamını idame ettirmek için çeşitli kararlar almaya mecbur kalabilir. Bu saydığım gerekçeler içerisinde; insan evini, ilçesini, şehrini ve hatta ülkesini terketme kararı da alabilir. Fakat gelinen son noktada anladım ki, her şeyden vazgeçen insan, baba ocağından ve partisi için sokak sokak alın teri döken yol arkadaşlarından vazgeçememiş. Bu gerekçeler ile, sevdam olan Koçarlı’lı hemşehrilerime, alın teri döken mesai arkadaşlarıma ve baba ocağımız olan Cumhuriyet Halk Partimize bir helallik borcum olduğunu biliyorum. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da tüm gücümle Koçarlı için çalışacağım."