Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset AKP'li Çerçioğlu hakkında beraat kararı

AKP'li Çerçioğlu hakkında beraat kararı

CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında, "ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlamalarla yargılandığı davada beraat kararı verildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
AKP'li Çerçioğlu hakkında beraat kararı
Son Güncelleme:

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmesiyle siyasette gündem yaratan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu isimlerin yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme, AKP'li Çerçioğlu'nun beraatine karar verdi.

ÇERÇİOĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR ÇIKTI

Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 2015 yılında yapılan “Danışmanlık Hizmeti Satın Alınması” ihalesi ile 2014–2016 yılları arasında danışmanlık hizmet alımları, web sitesi tasarım ve yazılım ihaleleri ve çeşitli doğrudan temin işlemlerine ilişkin açılan davalar, içerik ve sanıklar bakımından aralarında paralellik bulunduğu gerekçesiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi tarafında birleştirildi.

AKP'li Çerçioğlu hakkında beraat kararı - Resim : 1

AKP'Lİ ÇERÇİOĞLU BERAAT ETTİ

Baba Ocağı haber sitesinde yer alan bilgilere göre; tek dosyada toplanarak Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Çerçioğlu, tüm dosyalarda adına atfedilen ‘edimin ifasına fesat karıştırma, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma’ suçlamalarından beraat etti.

Aydın'da protokol krizi: Çerçioğlu ve Sarıbaş AKP il başkanlarının gerisinde kaldıAydın'da protokol krizi: Çerçioğlu ve Sarıbaş AKP il başkanlarının gerisinde kaldı

DİĞER SANIKLARA HAPİS CEZASI

Dosya kapsamında danışmanı Erkan Karaaslan hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan 5 yıl, edimin ifasına fesat karıştırmaktan 4 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay, ASKİ eski Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt'a ise 14 yıl hapis cezası verildi.

Diğer sanık da belirtilen suçlardan çeşitli hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
AKP CHP Aydın Mahkeme İhale
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro