AKP'li Yalçın'dan belediye transferi açıklaması: Sırada bir büyükşehir var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, katıldığı CNN Türk programında AKP'ye yeni katılımların olacağını belirterek sırada bir büyükşehirin bulunduğunu açıkladı. Yalçın'ın açıklaması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından geldi.

AKP'DEN YENİ KATILIM SİNYALİ

Yalçın, programda yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız kapımız açık dedi, bekliyoruz. İsim vermeyeyim ama sırada bir büyükşehir var. En kısa sürede inşallah göreceğiz" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın bu sözleri, AKP'ye yeni bir büyükşehir belediye başkanının katılacağı yönünde değerlendirildi. Yalçın, konuşmasında isim vermekten kaçındı.

CEMİL TUGAY AKP'YE KATILMIŞTI

Mutlak butlan kararının ardından haziran ayında CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katılmıştı. Tugay'a parti rozetini, yeni yasama yılının ilk toplantısı kapsamında düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

TUGAY: AKP KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR

Törende yaptığı konuşmada Erdoğan için "büyük lider" ifadesini kullanan Tugay, "AKP kimsesizlerin kimsesidir" demişti. Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunan Tugay, "Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş, büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir" ifadelerini kullanmıştı.