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AKP'li Çerçioğlu'ndan yangın söndüren YENİ Partili belediyeye para cezası

AKP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yönetimindeki ASKİ, Didim Belediyesi’ne sayaçsız ve abonesiz su kullanıldığı gerekçesiyle 160 bin 93 lira ceza kesti.

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AKP'li Çerçioğlu'ndan yangın söndüren YENİ Partili belediyeye para cezası
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Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Didim Belediyesi’ne kaçak su kullanımı gerekçesiyle 160 bin 93 lira 8 kuruşluk bedel çıkardı. Belediyeye gönderilen resmi yazıda, suyun sayaçsız ve aboneliksiz kullanıldığı belirtilirken, tahsilat için 7 gün süre tanındı.

AKP'li Çerçioğlu'ndan yangın söndüren YENİ Partili belediyeye para cezası - Resim : 1

ASKİ’DEN 7 GÜN İÇİNDE ÖDEME TALEBİ

ASKİ Genel Müdürlüğü Kaçak Kontrol Servisi tarafından hazırlanan yazıda, 29 Temmuz 2026 tarihinde Didim’in Fevzipaşa Mahallesi’nde denetim yapıldığı kaydedildi. Atanaj Caddesi ile Yağlıkuyu Caddesi’nin kesişiminde gerçekleştirilen kontrolde, Didim Belediyesi’ne ait arazözün “abonesiz sayaçsız ara boru/düz boru ile su dolumu” yaptığı tespit edildiği belirtildi.

Tespit üzerine tutanak düzenlendiği ve Aydın ASKİ Tarifeler Yönetmeliği’nin 35’inci maddesi kapsamında 160 bin 93 lira 8 kuruşluk bedel tahakkuk ettirildiği bildirildi. Yazıda, tutarın 7 gün içinde ödenmesi ve abonelik işlemleri için Didim ASKİ Şubesi’ne başvurulması istendi.

AYNI TARİHTEKİ YANGINDA 15 TON SU KULLANILDI

Didim İtfaiye Daire Başkanlığı’nın aynı tarihli raporunda ise Akyeniköy Mahallesi Yeşiltepe Kırgızistan Caddesi’nde çıkan arazi yangınına müdahale edildiği bilgisi yer aldı.

Rapora göre yangını söndürme çalışmaları sırasında yaklaşık 15 ton su kullanıldı. Yangında yaklaşık 3 dönümlük makilik ve otluk alan zarar gördü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Özlem Çerçioğlu Aydın YENİ Parti
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