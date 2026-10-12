AKP'li belediye Aziz İhsan Aktaş'tan kiralayıp Suriye'ye bağışladı

AKP'li Bahçelievler Belediyesi, envanterinde bulunan bir çöp kamyonunu Suriye'ye bağışlama kararı aldı. Belediye meclisinin eylül ayı toplantılarında gündeme gelen teklif kapsamında, hibe sürecinin AFAD koordinasyonunda gerçekleştirileceği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Gencay Özcan, karara tepki gösterdi. Belediye meclisinde konuşan Özcan, “Kendi kaynağımızı, cebimizdeki parayı kullanıp çöp kamyonu kiralıyoruz. Elimizdeki çöp kamyonunu da götürüp başka ülkenin bir belediyesine belki bağışlayacağız. Biz bunu normal bulmuyoruz. Değerli arkadaşlar bu doğru değil. Senin elinde yok zaten. Eve lazım olan dışarı haramdır” ifadelerini kullandı.

ÇÖP KAMYONUNUN DA OLDUĞU İHALE 564 MİLYON TL'YE VERİLDİ

Bahçelievler Belediyesi, Temmuz 2024'te kent temizliği hizmetlerinde kullanılmak üzere araç ve iş kiralama ihalesi düzenledi. Çöp kamyonlarının da yer aldığı ihaleyi, Aziz İhsan Aktaş'ın ailesine ait Bilginay Temizlik Hizmetleri Şirketi, 564 milyon 886 bin 350 TL bedelle aldı.

Belediye ile şirket arasında 2024 yılında imzalanan sözleşme kapsamında iş birliğinin 2027 yılına kadar sürmesi öngörülüyor.

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Aziz İhsan Aktaş davasında ağustos ayının sonunda açıklanan karara göre Aktaş, hakkında örgüt kurmak ve yönetmek suçlamasından beraat etti. Aktaş, aynı dosyada “ihaleye fesat karıştırma” suçundan ise 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Aktaş hakkında ayrıca 2 yıl süreyle kamu ihalelerine katılma yasağı kararı verildi.