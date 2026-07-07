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Halk TV Türkiye AKP'li başkan AKP'li belediyeye icra başlattı

AKP'li başkan AKP'li belediyeye icra başlattı

AKP Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir'in, vekil olduğu şirketin AKP'li Yerköy Belediyesi aleyhine icra takibi başlattığı ortaya çıktı. İcra emrinde belediyeden toplam 11 bin 642 lira 88 kuruş alacak talep edildi.

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AKP'li başkan AKP'li belediyeye icra başlattı

AKP Yozgat İl Başkanı Av. Hasan Kandemir ile AKP'li Yerköy Belediyesi arasında yaşanan olay kenti karıştırdı. Yozgat yerel haber kaynaklarına göre, Yozgat İcra Dairesi tarafından düzenlenen icra emrinde, Kandemir'in vekil olduğu elektrik dağıtım şirketinin Yerköy Belediyesi hakkında icra takibi başlattığı belirtildi.

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İCRA TAKİBİNİN DETAYLARI

İcra emrinde, belediyeden toplam 11 bin 642 lira 88 kuruş alacak talep edildiği kaydedildi. Talep edilen tutarın 1.968 lira 50 kuruşunun yargılama gideri, 9 bin lirasının ilam vekalet ücreti, 508 lira 68 kuruş ile 165 lira 70 kuruşunun ise faiz kalemlerinden oluştuğu belirtildi.

AKP'li başkan AKP'li belediyeye icra başlattı - Resim : 2

AYNI PARTİDEN DAVACI VE DAVALI

Davacı vekili ile davalının aynı siyasi partide olması kentte dikkat çekti. Av. Hasan Kandemir, AKP Yozgat İl Başkanlığı görevinin yanı sıra icra takibindeki elektrik dağıtım şirketinin vekili olarak yer alıyor. Yerköy Belediyesi ise AKP'li Belediye Başkanı Av. Fatih Arslan tarafından yönetiliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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