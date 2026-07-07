AKP'de çifte deprem: İl başkanları 'görevden ayrıldı'

AKP'de iki il başkanı görevinden ayrıldı. Karaman ve Afyonkarahisar il başkanları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla istifa kararlarını duyurdu.

KARAMAN İL BAŞKANI MURAT ÖZTÜRK GÖREVİNDEN AYRILDI

AKP Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkez ile görüşmeler neticesinde" Karaman İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti. Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2020 yılında Merkez İlçe Başkanlığı, 2023 yılında da İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Yaklaşık 4 yıl boyunca bu onurlu görevi şahsıma veren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımıza ve Bölge Başkanı'mıza sonsuz teşekkür ediyorum. Görevlerin geçici olduğu ve ileride görev değişikliği olacağı bilinciyle, Genel Merkezimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunuyorum."

Öztürk, görev süreci boyunca "Karaman sevdasının ve millete hizmet inancının her zaman en önde olduğunu" belirterek, birlikte görev yaptığı isimlere teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte "birlik ve beraberlik içinde partisinin ve davasının yanında olmaya devam edeceğini" kaydetti.

AFYONKARAHİSAR İL BAŞKANI TURGAY ŞAHİN DE İSTİFA ETTİ

AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkez ile yaptığı istişare neticesinde" il başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İl başkanlığı vazifesini tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ildeki siyasi temsilcisi olma onurunu iki yıldır gururla taşıdım. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim. Onun arkasında siyaset yapmak bir onurdu. Bundan sonra da davası davam, yolu yolumdur."

Şahin, "makamların geçici, ideallerin ebedi olduğunu" söyledi, Şahin, "AK Parti sevdası her zaman kalbimdedir. Farklı mecralarda davama ve sevdama hizmet etmeye devam edeceğim" ifadesini kullandı.