AKP'de 2 oyuncu değişikliği birden: Erdoğan imzaladı

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AKP teşkilatlarında iki ilde görev değişikliğine gidildi. Genel Merkez tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından Giresun ve Adana il başkanlıklarına yeni isimler getirildi.

AKP'DE 2 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ BİRDEN

AKP Giresun İl Başkanlığı görevine Hüseyin Alkan atandı. Mete Bahadır Yılmaz'ın 3 Haziran'da görevinden ayrılmasının ardından başlayan süreçte temayül yoklamaları ve Genel Merkez değerlendirmeleri sonucunda Alkan'ın ismi üzerinde karar kılındı.

Daha önce Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciliği ile Eğitime Destek Platformu Giresun İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Alkan'ın, önümüzdeki günlerde yeni il yönetimini oluşturması bekleniyor.

ERDOĞAN İMZALADI

AKP Genel Merkezi'nin yürüttüğü değerlendirmeler sonucunda Adana İl Başkanlığı görevine ise Mustafa Özkan getirildi. Uzun yıllardır parti teşkilatlarında görev yapan Özkan, daha önce AKP Seyhan İlçe Başkanlığı ve AKP Adana İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

Böylece AKP'de aynı gün içerisinde iki il başkanlığında görev değişikliği gerçekleştirilmiş oldu. Atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi.