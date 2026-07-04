Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye AKP'de 2 oyuncu değişikliği birden: Erdoğan imzaladı

AKP'de 2 oyuncu değişikliği birden: Erdoğan imzaladı

AKP'de iki il başkanlığında görev değişikliği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Giresun İl Başkanlığı'na Hüseyin Alkan, Adana İl Başkanlığı'na ise Mustafa Özkan atandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
AKP'de 2 oyuncu değişikliği birden: Erdoğan imzaladı

AKP teşkilatlarında iki ilde görev değişikliğine gidildi. Genel Merkez tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin ardından Giresun ve Adana il başkanlıklarına yeni isimler getirildi.

AKP'DE 2 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ BİRDEN

AKP Giresun İl Başkanlığı görevine Hüseyin Alkan atandı. Mete Bahadır Yılmaz'ın 3 Haziran'da görevinden ayrılmasının ardından başlayan süreçte temayül yoklamaları ve Genel Merkez değerlendirmeleri sonucunda Alkan'ın ismi üzerinde karar kılındı.

AKP'de 2 oyuncu değişikliği birden: Erdoğan imzaladı - Resim : 1

Daha önce Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Giresun İl Temsilciliği ile Eğitime Destek Platformu Giresun İl Başkanlığı görevlerinde bulunan Alkan'ın, önümüzdeki günlerde yeni il yönetimini oluşturması bekleniyor.

AKP Seyhan İlçe Başkanı istifa ettiAKP Seyhan İlçe Başkanı istifa etti

ERDOĞAN İMZALADI

AKP Genel Merkezi'nin yürüttüğü değerlendirmeler sonucunda Adana İl Başkanlığı görevine ise Mustafa Özkan getirildi. Uzun yıllardır parti teşkilatlarında görev yapan Özkan, daha önce AKP Seyhan İlçe Başkanlığı ve AKP Adana İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.

AKP'de 2 oyuncu değişikliği birden: Erdoğan imzaladı - Resim : 3

Böylece AKP'de aynı gün içerisinde iki il başkanlığında görev değişikliği gerçekleştirilmiş oldu. Atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
AKP Başkan Giresun Adana
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro