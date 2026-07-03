AKP Seyhan İlçe Başkanı istifa etti

Adana'da AKP Seyhan İlçe Başkanı İbrahim Gökçedağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gökçedağ istifasını "Bizlere düşen ise alınan ve uygun görülen tasarrufları olgunlukla karşılamak, kırgınlık üretmeden yolumuza devam etmektir" ifadeleriyle duyurdu.

AKP SEYHAN İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Görevinden istifa eden AKP Seyhan İlçe Başkanı İbrahim Gökçedağ, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüdüğümüz kutlu davamıza, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı sadakat ve kararlılıkla hizmet etmeye devam edeceğim. Görev sürem boyunca hiçbir zaman nefsi hesaplarla hareket etmedim. Makamları amaç değil, davamıza hizmet etmek için bir araç olarak gördüm. Bu anlayışla verilen her görevi büyük bir gayret ve sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye çalıştım."

AKP Seyhan İlçe Başkanı İbrahim Gökçedağ

"BİZE DÜŞEN KIRGINLIK ÜRETMEDEN YOLA DEVAM ETMEKTİR"

"Siyasette bazen sahada verilen emeklerin, kurulan gönül köprülerinin ve ortaya konulan mücadelenin değerlendirilmesi farklı şekillerde tecelli edebilmektedir." diyen Gökçedağ açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Bizlere düşen ise alınan ve uygun görülen tasarrufları olgunlukla karşılamak, kırgınlık üretmeden yolumuza devam etmektir. Zira bizim bağlılığımız görevlere değil, davamızadır. İlçe başkanlığı görevinden ayrılıyor olmam, davamızdan ve teşkilatımızdan ayrıldığım anlamına gelmemektedir. Yarın hangi sıfatla olursa olsun, Cumhurbaşkanımızın emrinde ve davamızın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Bu vesileyle, bugün itibarıyla ilçe başkanlığı görevimi sonlandırdığımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum." (ANKA)