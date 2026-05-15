AKP yasal adımlar için 'önce silah bırakma' dedi: Kayyum tartışılamıyor

Yeni çözüm sürecinde arka arkaya yaşanan "tıkanıklık" tartışmaları siyaset gündemini meşgul etmeye devam ederken, daha önce Ramazan Bayramı’nın hemen ardından Meclis gündemine getirilmesi beklenen süreç raporu bir türlü TBMM Genel Kurulu’na gelmedi.

Rapora ilişkin resmi adımların gecikmesi ve sürecin akıbetinin belirsizliğini koruması üzerine muhalefet kanadı harekete geçerek iktidarın bu erteleme politikasını Meclis zemininde tartıştı.

"KAYYUM UYGULAMALARINI NEDEN KALDIRMIYORSUNUZ?"

Yeni Yol Grubu, Meclis’in önceki gün yapılan oturumunda raporun görüşülmesi için genel görüşme önergesi verdi. Önergeleri üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, rapordaki demokratikleşme adımlarının uygulanmamasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmak için örgütün silah bırakmasını mı bekleyeceğiz? Hala kayyum uygulamalarını niye kaldırmıyorsunuz? Siz farklı düşünebilirsiniz ama rapor bunu demiyor.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, AKP İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, bu eleştirilere şu karşılığı verdi:

Süreç öncelikle silahların tamamen bırakıldığının ilgili kurumlarca teyit edildiği bir zeminde ilerleyecek, sonrasında ise ihtiyaç duyulması hâlinde gerekli düzenlemeler Meclis’imizin takdirine sunulacaktır.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAH BIRAKIP FESHEDİLMEDEN ÖNERGEYE DESTEK YOK"

Sürecin ilerlemesi ve demokratikleşme adımlarının atılabilmesi için öncelikle örgütün silah bırakması gerektiğini vurgulayan Yüksel, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Sürecin en kritik ve belirleyici eşiği terör örgütünün silah bırakması ve kendisini tamamen feshetmesidir" ifadelerini kullanan Yüksel, bu temel şartlar yerine getirilmediği müddetçe sunulan önergeyi desteklemelerinin mümkün olmadığını net bir dille ifade etti.

İKTİDAR VEKİLLERİ YİNE GELMEDİ

Tartışmaların ardından önergenin oylama aşamasına geçilmesi beklendiği sırada iktidar partisi milletvekillerinin salonda hazır bulunmaması nedeniyle oylama süreci başlatılamadı ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Meclis kapanmak zorunda kaldı.

BÜLENT KAYA’DAN İKTİDARA SERT GÜNDEM TEPKİSİ

Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan tıkanıklığın ardından, o günkü oturumda kamuoyunun yakından takip ettiği "varlık barışı" düzenlemesini de içeren yasa teklifinin görüşülmesi gerektiğini anımsatan Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya, iktidar milletvekillerinin salonda olmamasına sert tepki göstererek, "Meclis’e tek taraflı gündem dayşatacaksanız çalışmak için zahmet edip genel kurula da geleceksiniz” dedi.