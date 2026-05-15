Süreçte kritik görüşme: MİT, PKK'dan yol haritası istedi

İmralı Süreci’nde bir süredir dikkat çeken durağanlığın ardından yeni temasların kurulduğu öne sürüldü. İddialara göre, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın PKK’dan silah bırakmaya ilişkin takvim ve yol haritası talep ettiği belirtildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, MİT ve güvenlik bürokrasisinden oluşan bir heyet, PKK’nın Kandil yapılanmasıyla temas yürütüyor. Görüşmelerde örgütten silah bırakma sürecine ilişkin ayrıntılı bir plan, takvim ve yol haritası istendiği aktarıldı.

10 GÜN İÇİNDE BEKLENİYOR

Hazırlanacak yol haritasında mağaraların boşaltılması, silah depolarının durumu ve örgütün elindeki envantere ilişkin bilgilerin de yer alacağı ifade edildi. Söz konusu planın bir hafta ila 10 gün içinde güvenlik birimlerine sunulmasının beklendiği kaydedildi.

EŞLEŞTİRME YAPILACAK

Kandil’le yürütülen temasların ardından güvenlik bürokrasisinin hazırlanan yol haritasını Ankara’ya taşıyacağı öne sürüldü. Daha sonra hükümetin hazırladığı idari ve yasal adımlarla örgütten gelecek taleplerin karşılaştırılacağı ifade edildi.

Haberde, ortak noktaların belirlenmesinin ardından “fermuar sistemi” olarak tanımlanan yöntemle belirli bir takvim doğrultusunda adımların gündeme gelebileceği belirtildi.

Öte yandan İmralı’da PKK lideri Öcalan ile de üst düzey güvenlik görüşmeleri yapıldığı iddia edildi. Görüşmelerde silah bırakma süreci ve olası yasal düzenlemelerin ele alındığı öne sürüldü.

AKP kaynaklarının ise süreç kapsamında idari düzenlemeler ve cumhurbaşkanlığı kararnameleri üzerinde hazırlık yapıldığını savunduğu aktarıldı. Açıklamalarda, silah bırakıp Türkiye’ye dönecek kişiler için farklı prosedürlerin uygulanabileceği, Irak veya Suriye’de kalacak örgüt üyelerinin ise bulundukları ülkelerin hukuk sistemine tabi olacağı ifade edildi.