AKP kulislerinde Kılıçdaroğlu rahatsızlığı! "Erdoğan'a bağlamak doğru değil"

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı sürecinin ardından verilen 'mutlak butlan' kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun makam koltuğuna atanması siyasette yarattığı sarsıntı üzerine AKP kulislerinde yeni bir söylem dolaşıma girdi. Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, doğrudan iktidarın yönettiği bir süreç algısını kırmak için kararın devlet refleksinden kaynaklandığı tezi işleniyor.

"DEVLETİN BAZI UNSURLARI FARKLI DEĞERLENDİRMELER YAPMIŞ OLABİLİR"

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre AKP kulislerinde süreç, "Bu CHP'nin kendi iç meselesi. Her gelişmeyi Erdoğan'a bağlamak doğru değil. Devletin bazı unsurları CHP'nin mevcut yönetim anlayışına ilişkin farklı değerlendirmeler yapmış olabilir" sözleriyle ifade ediliyor. Bazı parti kaynakları, devlet içindeki kimi yapıların CHP'nin mevcut yönetimiyle ilgili rezervleri olabileceğini savunarak, "Devlet, CHP'nin Özgür Özel yönetiminde devam etmesini uygun bulmamış olabilir" yorumlarını yapıyor. Ancak parti yetkilileri, bu görüşlerin resmi bir değerlendirme değil, kulislerde konuşulan tezler olduğunun da altını çiziyor.

'MÜDAHALE ALGISI' İKTİDAR İÇİN RİSK GÖRÜLÜYOR

Kararın kamuoyunda 'iktidarın CHP'ye müdahalesi' olarak algılanması, AKP cephesinde siyasi sonuçları itibarıyla rahatsızlık yaratıyor. İktidar kurmayları, "AKP'nin CHP'ye operasyon yaptığı" ve "Erdoğan'ın yargıyı devreye soktuğu" yönündeki eleştirilerin özellikle muhalif seçmende karşılık bulmasını risk olarak değerlendiriyor. Bu siyasi risk nedeniyle son günlerde farklı siyasi çevrelere de kararın arkasında Erdoğan'dan çok devletin tercihlerinin yattığı mesajları iletiliyor.

ARKA PLAN: AKP'NİN ÖNCELİĞİ KENDİ İÇ TOPARLANMASI

İktidarın CHP'ye yönelik yargı hamleleriyle anılmak istememesinin arka planında ise partinin kendi iç durumu yatıyor. AKP yönetiminin birincil önceliğini yerel seçimlerde yaşanan kaybın ardından teşkilatların yeniden yapılandırılması, seçmenin geri kazanılması ve parti içindeki 'metal yorgunluğu' tartışmalarının giderilmesi oluşturuyor.

Parti kurmayları, mevcut siyasi tabloyu "Biz şu anda CHP ile uğraşacak durumda değiliz. Parti olarak toparlanma sürecindeyiz. Teşkilatları yenilemeye, seçmeni geri kazanmaya çalışıyoruz" sözleriyle özetliyor. Bu toparlanma sürecinde yeni bir kriz cephesi açmak istemeyen AKP çevreleri, "Bu Erdoğan'ın değil, devletin tercihi olabilir" söylemiyle kurultay tartışmalarının dışında kalmayı hedefliyor.