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Halk TV Türkiye AKP kaynakları açıkladı: CHP'li isimlerin fezlekelerine erteleme

AKP kaynakları açıkladı: CHP'li isimlerin fezlekelerine erteleme

AKP kurmayları, CHP Lideri Özgür Özel bazı CHP'li milletvekillerine yönelik fezlekelerin bu dönem gündeme alınmayacağını açıkladı.

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AKP kaynakları açıkladı: CHP'li isimlerin fezlekelerine erteleme

TBMM'de dokunulmazlık dosyalarına ilişkin izlenecek tutum netleşmeye başladı. AKP kurmayları, dönem başında alınan ilkesel karar doğrultusunda toplumda infial uyandıran suçlar dışındaki fezlekeleri gündeme almama eğiliminde.

Bu kapsamda CHP Lideri Özgür Özel ile bazı CHP'li milletvekilleri hakkındaki fezlekelerin dönem sonuna ertelenmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre iki ayrı dosya söz konusu. Birinde CHP Lideri Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Cavit Arı ve Mustafa Erdem'in isimleri geçiyor. Diğer dosya ise itirafçı Özkan Yalım'ın ifadeleri doğrultusunda hazırlandı ve Özel ile Ağbaba'yı kapsıyor.

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AKP KAYNAKLARI AÇIKLADI

"Toplumda infial uyandıran suçlarla ilgili dosya gelirse elbette dokunulmazlıklar kalkar. Ama şu anda bahsi geçen dosyalarla ilgili bir işlem yapılmaz."

AKP kaynakları, terör, adam öldürme ve cinsel suçlar gibi başlıklar dışında fezlekelerin gündeme alınmayacağını bu sözlerle ifade etti.

Özel ise hakkında düzenlenen yeni fezlekeye yönelik yaptığı açıklamada "Bizim ona bağışıklığımız da var, aşımız da" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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