AKP habersiz üyeliklerde ısrarcı çıktı: İstifa edeni bu kez eşiyle üye yaptı

Vatandaşların rızası dışında siyasi parti üyeliğinin gerçekleştirilmesine yönelik tartışmalar, Ankara'da yaşanan bir olayla tekrar alevlendi. Bilgisi dışında AKP'ye üye yapılan bir vatandaşın, sistemden istifa ederek dahi bu durumdan kurtulamadığı ortaya çıktı. Öyle ki son istifasının ardından eşi de üye yapıldı.

AKP HABERSİZ ÜYELİKLERDE ISRARCI ÇIKTI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Ankara’da yaşayan Ç.A. isimli vatandaş, AKP’ye üye yapıldığını tesadüfen öğrendi. Bilgisi ve rızası dışında gerçekleştirilen parti üyeliğini Mart 2026’da e-Devlet üzerinden istifa ederek sonlandıran vatandaş, yine de kurtulamadı.

Peşini bırakmayan AKP üyeliğini aylar sonra yine fark etti. Kontrol amacıyla yeniden sisteme giren Ç.A., AKP’ye bilgisi dışında bir kez daha üye yapıldığını gördü.

İSTİFA EDENİ BU KEZ EŞİYLE ÜYE YAPTI

Yaşadığı durum karşısında şoke olan Ç.A., habersizce yenilenen bu üyelikten de kez daha istifa etti. Ancak skandal bununla da sınırlı kalmadı; vatandaş kendisiyle birlikte bu kez eşinin de bilgisi dışında AKP üyesi yapıldığını belirledi.

Ç.A.’nın iradesi dışında gerçekleştirilen bu işleme dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Siyasi Partiler Sicil Bürosu’ndan aldığı resmi belgede "Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Mamak Teşkilatı 2026/1 dönem aktif üyesisiniz." ifadeleri yer aldı.

Daha önce de geniş yankı uyandıran gizli üyelik skandallarının ulaştığı yeni boyutu ve kişilerin e-Devlet üzerinden istifa etseler dahi sisteme yeniden kaydedildiklerini ve üye olmaktan "kurtulamadıklarını" gözler önüne serdi.

VATANDAŞLAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kişisel verilerin ihlal edilerek rıza dışı üye yapılması vakaları ilk olmazken Ankara'nın Sincan ve Etimesgut ilçelerinde yaşayan çok sayıda vatandaşın bilgileri dışında AKP'ye üye yapıldığı Nisan 2025’te de ortaya çıkmıştı.

Döneminde, BirGün yazarı Doğan Tılıç ile Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici’nin de aralarında yer aldığı çok sayıda tanınan ismin ve vatandaşın bilgisi dışında AKP üyesi yapıldığının anlaşılması büyük bir infial yaratmıştı.

Bu durumun ardından e-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliklerini sorgulayan ve iradeleri dışında iktidar partisine kaydedildiğini gören çok sayıda vatandaş, adliyelerin yolunu tutarak "Sahtecilik" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.