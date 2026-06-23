AKP kendi oy oranını açıkladı: Birinci partiyiz

Siyaseten en kritik günlerini geçiren ülke gündeminde toplumun merak ettiği konulardan birisi de seçimlerin ne zaman yapılacağı ve iktidarın değişip değişmeyeceği... CHP'ye yapılan operasyonların gölgesinde yapılan birçok ankette AKP'nin ikinci parti olduğu sonucu ortaya çıktı.

AKP'Lİ ŞEN: OYUMUZ YÜZDE 38

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yerel seçimlerden sonra bir süre ikinci parti olduklarını ancak 2024 Aralık ayından beri birinci parti olduklarını söyledi.

"2024 aralık itibarıyla düzelttik. Geçen hafta rakamları çok net. 37-38 gibi görünüyoruz son araştırmalarda, son haftalarda. 2024 aralık ayından beri yükselişteyiz. Bu bizim için şaşırtıcı değil. 40-50’ler almış partiyiz. Başka partilerin ne yaptığı bizi gerçekten ilgilendirmiyor"

SÜREÇ İÇİN DE ANKETLER YAPTIRDIKLARINI SÖYLEDİ

Şen, genel seçim anketlerinin yanı sıra İmralı Süreci için de düzenli olarak anketler yaptırdıklarını söyledi:

"Sürekli, her ay birbirini takip edecek şekilde ölçüyoruz. Baştan beri milletin bizden beklediği hayırlı sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama döneminde olacak. Millet bize ‘bu işi bitirin’ diyor. Bizim çok ciddi işimiz var halletmemiz gereken ve o nedenle CHP adasında olanlar bizi ilgilendirmiyor. Bölgede huzuru, güveni halk satın almış. Bu iş bitecek. Ve Cumhurbaşkanımızın hem cumhurbaşkanı hem başkomutan olarak net tavrı budur. Bu iş bitecek. Halk net şekilde istiyor"