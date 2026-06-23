Kılıçdaroğlu toplumun psikolojisini de bozmuş: İşte son anket

GÜNDEMAR Araştırma’nın olası cumhurbaşkanı adaylarına yönelik güveni sorguladığı 24-27 Mayıs 2026 tarihli anketi çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. 60 ilde 2.275 kişiyle yapılan "Türkiye Gündemi Araştırması" adlı anket cumhurbaşkanı adaylığında konuşulan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmende yarattığı hissiyatı ölçtü.

Adaylığı konuşulan isimler düşünüldüğünde “güven ve umut” mu, yoksa “tedirginlik ve endişe” hissi mi yarattığı soruldu.

Mutlak butlan sonrası Özgür Özel'e desteğini açıklayan milletvekillerine "Beni bekleyin çok yakında partiye hakim olacağız. Sakın başka bir partiye gitmeyin iktidar olacağız" mesajı gönderdiği konuşulan Kılıçdaroğlu'nun ismi en çarpıcı sonuç oldu.

İŞTE SON ANKET

Araştırmanın en çarpıcı ve dikkat çekici verisi, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik seçmende oluşan hissiyatta kendisini gösterdi. Olası bir cumhurbaşkanlığı adaylığı denkleminde Kılıçdaroğlu, seçmende açık ara en olumsuz hissiyatı isim oldu.

Ankete katılan vatandaşların Kılıçdaroğlu için belirttiği güven ve umut hissi yalnızca yüzde 9’da kalırken; tedirginlik ve endişe hissi ise yüzde 80 gibi açık ara bir orana ulaştı.

Mansur Yavaş en çok güven hissi uyandıran olası aday olurken olası cumhurbaşkanı adaylarının seçmende uyandırdığı genel duygu dünyası ise şu şekilde listelendi:

Mansur Yavaş: Yüzde 53 oranındaki güven ve umut hissiyle tüm adaylar arasında zirveye yerleşti. Yavaş ismi için tedirginlik ve endişe duyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 34 olarak hesaplandı.

Ekrem İmamoğlu: Seçmende yarattığı güven ve umut hissi yüzde 45 olurken, tedirginlik ve endişe hissi yüzde 46 seviyesinde gerçekleşti.

Özgür Özel: Katılımcılarda yüzde 42 oranında güven ve umut hissi uyandırırken, yüzde 46 oranında tedirginlik ve endişe hissi yarattı.

Recep Tayyip Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı adaylığı için düşünüldüğünde güven ve umut hissi verenlerin oranı yüzde 41, tedirginlik ve endişe hissi hissedenlerin oranı ise yüzde 50 olarak ölçüldü.

KILIÇDAROĞLU TOPLUMUN PSİKOLOJİSİNİ DE BOZMUŞ

Elde edilen verileri yorumlayan GÜNDEMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tamer Bolat, cumhurbaşkanlığı yarışında sadece oy potansiyellerinin değil, adayların seçmen üzerinde bıraktığı duygunun da belirleyici bir rol oynadığını ifade ederek Kılıçdaroğlu ile seçmen arasındaki mesafeyi işaret etti.

Prof. Dr. Bolat değerlendirmesinde, "Bu açıdan Mansur Yavaş güven ve umut hissinde en güçlü aday olarak öne çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu oldukça çarpıcı biçimde en olumsuz tabloya sahip görünmektedir. Kılıçdaroğlu’na yönelik güven ve umut hissinin yüzde 9’da kalması, buna karşılık tedirginlik ve endişe hissinin yüzde 80’e ulaşması, seçmenin bu ihtimale güçlü bir mesafe koyduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.