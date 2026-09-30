AKP'de fon krizi alarmı: Kendilerini iktidara getiren krize benzettiler! "Seçim kaybettirebilir"

Türkiye'nin neredeyse tek gündem maddesi olan fon skandalı AKP içinde de karmaşa ve tedirginliğe neden oldu. AKP'li vekillerin 'infial içinde olduğu' yorumlarının ardından yapılan açıklamalar skandalın boyutunu yeniden gözler önüne serdi.

KENDİLERİNİ İKTİDARA TAŞIYAN KRİZE BENZETTİLER

Fon skandalının patlak vermesinin ardından AKP içinden gelen yorumlar dikkat çekti. Nefes'ten Nuray Babacan'ın aktardığı bilgilere göre gelişmeleri yakından izleyen bir AKP'li, fon skandalının kendilerini iktidara taşıyan krizlerden birine benzediğini söyledi.

O dönemde Türkiye'deki bankacılık sistemi çökmüş ve 20'den fazla banka batmıştı. Ekonomiye zararı ise 20 milyar doların üzerinde olmuştu. Bir AKP'li, son krizin geçmişte yaşanan krize benzediğini söyledi:

“Bizi iktidara getiren üç nedenden biri olan bankalar krizine benziyor. İşin büyüklüğü daha yeterince görülmedi. Bu konuya kimse ‘kendi paralarını değerlendiriyorlar’ diye bakamaz. Birinin 163 milyon lirasını, bu kadar riskli bir alana yatırması hem bazı garantiler aldığı hem de geride riske atmadığı daha fazla parası olduğu hissi yaratıyor…”

AKP'Lİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ: SEÇİM KAYBETTİREBİLİR

AKP'li üst düzey bir yönetici ise bu krizin partinin gördüğü göreceği en büyük kriz olduğunu söyledi. Yönetici, bu krizin seçim kaybettirebileceğini de aktardı:

“Partinin gördüğü göreceği en büyük kriz. Bu seçim kaybettirebilir. Çünkü miktar çok büyük… Bunu kimseye anlatamazsınız. Partiye ilişkilendirilen isimler var. Bu konunun Meclis’te araştırılmasını önce biz istemeliyiz. Cumhurbaşkanıyla bunu konuşacağız…”



"SORUMLULARA CEZA VERİLMELİ! YOKSA BU FATURANIN ALTINDAN KALKAMAYIZ"

AKP içindeki yorumlarda bu krize sebep olan isimlerin cezalandırılması, aksi halde faturanın altına kalacaklarına dair görüşler de yer aldı:

“’Biz açken siz neler yapmışsınız’ diye bakıyor vatandaş. Bu tepkiyi kontrol etmek için derhal bir önalım yapıp, soruşturmanın genişletilmesi ve sorumlulara ceza verilmesi gerekir. Yoksa faturanın altından kalkamayız.”



Babacan, yazısında şu ifadeleri de kullandı:

"İlk endişeli yorumların ardından, bu işin altından daha neler çıkacağı, kimlere uzanacağı gibi meraklı sorular soruluyor.

Tabiİ bu duruma komplo teorisi açısından bakanlar da var.

“Bunları kim sızdırıyor? Amacı ne?” gibi sorular soruluyor.

Ayrıca, 1,5 yıldır “CHP’li belediyelerde yolsuzluk yapılıyor” diye ortaya attıkları tezler de boşa düştü. Yani, AKP’lilerin görev aldığı SPK’nın denetlemesi gereken yapılarda AKP’ye yakın isimlerin “vurgunları” konuşuluyor. Rakamların büyüklüğü de iktidarın muhalefete yönelttiği iddiaları zayıflattı.

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Fon yönetimi, iş takipçiliği, komisyonculuk, danışmanlık gibi son dönemlerde moda olan işler, AKP’nin yeni neslinin dilinden düşürmediği terimler. Ortak noktaları, bir AKP’li siyasinin veya üst düzey yöneticinin yakını olmaları.

Çoğunun AKP Gençlik Kollarıyla bir bağlantısı var. En deneyimlisi üç-beş yıldan beri iş dünyasında. Müthiş evlerde oturup kolay para harcıyorlar.

AKP’nin yeni neslinin profili bu!"