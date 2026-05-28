AKP Başkent'te Trump için hayatı durduracak

Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump ve 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek. Zirve için olağanüstü güvenlik önlemlerinin yanı sıra tatil kararı da alındı.

9 İLÇEDE KAMU GÖREVLİLERİ İZİNLİ SAYILACAK

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan genelgeye göre, Çankaya, Altındağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki devlet dairelerinde çalışan kamu görevlileri, hafta sonu dahil olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında izinli sayılacak.

SINAV, KONSER VE MEZUNİYET TÖRENLERİ YAPILAMAYACAK

Bu tarihlerde Ankara genelinde sınav, panel, sempozyum, mezuniyet töreni, konser, şenlik ve benzeri tüm etkinlikler de yasaklandı. Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, afet ve acil durum yönetimi gibi kritik alanlarda çalışan personel ise görevine devam edecek.