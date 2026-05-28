Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye AKP Başkent'te Trump için hayatı durduracak

AKP Başkent'te Trump için hayatı durduracak

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle başkentin 9 ilçesinde kamu görevlileri 6-12 Temmuz tarihleri arasında izinli sayılacak. Aynı dönemde sınav, konser, mezuniyet töreni gibi tüm etkinlikler yasaklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
AKP Başkent'te Trump için hayatı durduracak

Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump ve 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek. Zirve için olağanüstü güvenlik önlemlerinin yanı sıra tatil kararı da alındı.

9 İLÇEDE KAMU GÖREVLİLERİ İZİNLİ SAYILACAK

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan genelgeye göre, Çankaya, Altındağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerindeki devlet dairelerinde çalışan kamu görevlileri, hafta sonu dahil olmak üzere 6-12 Temmuz tarihleri arasında izinli sayılacak.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
11 milyarlık projede son aşamaya gelindi: Trump'ın da olacağı zirve için yapılıyordu11 milyarlık projede son aşamaya gelindi: Trump'ın da olacağı zirve için yapılıyordu

SINAV, KONSER VE MEZUNİYET TÖRENLERİ YAPILAMAYACAK

Bu tarihlerde Ankara genelinde sınav, panel, sempozyum, mezuniyet töreni, konser, şenlik ve benzeri tüm etkinlikler de yasaklandı. Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, afet ve acil durum yönetimi gibi kritik alanlarda çalışan personel ise görevine devam edecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trump Ankara AKP Yasak
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro