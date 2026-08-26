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Halk TV Türkiye AKP 14 yıl önceki serbest kıyafet kararından geri adım attı! Artık arma zorunlu

AKP 14 yıl önceki serbest kıyafet kararından geri adım attı! Artık arma zorunlu

AKP döneminde 2012 yılında okullarda getirilen serbest kıyafet uygulamasında 14 yıl sonra değişikliğe gidildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni yönetmeliğiyle okul kıyafetlerinde arma kullanımı zorunlu hale getirildi.

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AKP 14 yıl önceki serbest kıyafet kararından geri adım attı! Artık arma zorunlu

27 Kasım 2012'de okullarda kıyafet zorunluluğu kalkmış, serbest kıyafet uygulamasına geçilmişti. Aradan geçen 14 yılın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle okul kıyafetlerinde arma kullanımı yeniden zorunlu hale getirildi.

AKP döneminde 2012 yılında yapılan düzenlemeyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için kıyafet konusunda serbestlik getirilmişti.

Aradan geçen 14 yılın ardından bu karardan geri adım atıldı.

ARTIK OKUL KIYAFETLERİNDE ARMA ZORUNLU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Temmuz'da yayımlanan yeni yönetmelikle okul kıyafetlerine ilişkin düzenleme değiştirildi. Buna göre okullarda kullanılan kıyafetlerde arma bulunması zorunlu hale getirildi.

AKP 14 yıl önceki serbest kıyafet kararından geri adım attı! Artık arma zorunlu - Resim : 1

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Düzenlemenin gerekçeleri arasında okul güvenliğinin artırılması gösterildi. Arma uygulamasıyla öğrencilerin hangi okula ait olduğunun daha kolay belirlenmesi ve okul dışındaki kişilerin öğrencilerden ayırt edilmesinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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