AKP 14 yıl önceki serbest kıyafet kararından geri adım attı! Artık arma zorunlu

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27 Kasım 2012'de okullarda kıyafet zorunluluğu kalkmış, serbest kıyafet uygulamasına geçilmişti. Aradan geçen 14 yılın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle okul kıyafetlerinde arma kullanımı yeniden zorunlu hale getirildi.

AKP döneminde 2012 yılında yapılan düzenlemeyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için kıyafet konusunda serbestlik getirilmişti.

Aradan geçen 14 yılın ardından bu karardan geri adım atıldı.

ARTIK OKUL KIYAFETLERİNDE ARMA ZORUNLU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 22 Temmuz'da yayımlanan yeni yönetmelikle okul kıyafetlerine ilişkin düzenleme değiştirildi. Buna göre okullarda kullanılan kıyafetlerde arma bulunması zorunlu hale getirildi.

Düzenlemenin gerekçeleri arasında okul güvenliğinin artırılması gösterildi. Arma uygulamasıyla öğrencilerin hangi okula ait olduğunun daha kolay belirlenmesi ve okul dışındaki kişilerin öğrencilerden ayırt edilmesinin kolaylaştırılmasının hedeflendiği belirtildi.