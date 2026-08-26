Özel okullarda yabancı isim dönemi sona eriyor! MEB'den son tarih açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumlarının isimlerine ilişkin yeni düzenlemeyi hayata geçiriyor. Mevzuat kapsamında, Türk özel öğretim kurumlarına Türk milli eğitiminin amaç ve ilkelerine, kurumun eğitim programına ve seviyesine uygun, anlam taşıyan Türkçe isim verilmesi gerekecek.

Daha önce yabancı isimle ruhsatlandırılan Türk özel öğretim kurumları da düzenlemeden etkilenecek. Bu kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmaya devam edemeyecek ve isimlerini mevzuata uygun hale getirecek.

HANGİ KURUMLAR YABANCI İSİM KULLANABİLECEK?

Düzenlemede bazı kurumlar için istisna bulunuyor. Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile yalnızca yabancı dil eğitimi veren kurslar yabancı isim kullanabilecek.

MEB, kurum adlarının belirlenmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerinin gözetilmesini de esas alacak. Bu değerlere aykırı veya öğrencilerin psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebilecek isimlere izin verilmeyecek.

Bakanlık açıklamasında, kurum adlarının milli ve manevi değerlerle uyumlu olması; kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değerlerin aşınması ve dilsel yabancılaşmaya yol açabilecek unsurlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

MEB SON TARİHİ AÇIKLADI

Yabancı isim taşıyan ve mevzuat kapsamında adını değiştirmesi gereken özel öğretim kurumlarının, uygun isim değişikliği için başvurularını 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

Böylece daha önce yabancı isimle ruhsatlandırılmış Türk özel öğretim kurumları için de isimlerini mevzuata uygun hale getirme süreci başlamış oldu.