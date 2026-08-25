MEB'den "tamamı kullanılmadı" savunması: Devlet okulunu parti binasına dönüştürmüşlerdi

İstanbul-Şişli'de bulunan Halide Edip Adıvar İlkokulu ile Kuvayı Milliye İlkokulu'nun AKP'nin üye buluşma programları için kullanılması kamuoyunda tartışma yaratırken, konu TBMM gündemine taşındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın soru önergesine verdiği yanıtta, söz konusu etkinliklerin okul binalarının tamamında değil, konferans salonlarında gerçekleştirildiğini belirtti.

Özçağdaş, Bakan Tekin'e Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü veya Bakanlık tarafından söz konusu etkinlikler için izin verilip verilmediğini sordu. Ayrıca 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Türkiye genelinde okul binalarının siyasi partiler, siyasi oluşumlar veya seçim faaliyetleri kapsamında kaç kez kullanıldığına ilişkin bilgi talep etti. Birgün'ün haberine göre TBMM kayıtlarında soru önergesinin 3 Temmuz 2026'da Meclis Başkanlığı'na sunulduğu görülüyor.

MEB: SADECE KONFERANS SALONLARI KULLANILDI

Bakan Tekin'in 18 Ağustos tarihli yanıtında, AKP'nin gerçekleştirdiği programlar kapsamında okul binalarının tamamının değil, yalnızca konferans salonlarının kullanıldığı belirtildi. Tekin, etkinliklerin eğitim ve öğretim saatleri dışında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Tekin savunmasında, etkinliklere okul yöneticileri, personel, öğretmen ve öğrencilerin katılmaması; eğitim faaliyetlerinin ve okulun işleyişinin aksatılmaması; güvenlik tedbirlerinin etkinliği düzenleyenler tarafından alınması ve programların okul müdürlüğünün denetim, gözetim ve sorumluluğunda yapılması şartlarının gözetildiğini bildirdi.

YETKİ KAYMAKAMLIKTA

Milli Eğitim Bakanı, okul salonlarının kullanımına ilişkin taleplerin İstanbul Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi doğrultusunda kaymakamlık makamının yetkisi çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. Böylece Bakanlık, söz konusu kullanımın izin sürecinin kaymakamlık yetkisi kapsamında yürütüldüğünü savundu.

Öte yandan Bakanlığın yanıtında, okul ve kurumlara ait salon ve benzeri alanların geçici kullanımına ilişkin ülke genelinde istatistik tutulmadığı da bildirildi. Bu nedenle Özçağdaş'ın 2023-2026 döneminde siyasi parti faaliyetleri için okulların kaç kez kullanıldığına yönelik sorusuna sayısal bir veri sunulmadı.