AKOM İstanbul'da havanın kötü olacağı tek günü açıkladı

İBB AKOM hava tahminlerini açıkladı. İstanbul, Türkiye'yi etkisi altına alacak yağış dalgasından 1 günle kurtardı. Bayramın ikinci günü haricinde yağış beklenmezken sıcaklıklar yaz değerlerine çıkmaya başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Kurban Bayramı süresince megakenti bekleyen hava durumunu paylaştı. Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağışların etkili olması beklenirken, İstanbul'un bu sistemden büyük oranda etkilenmeyeceği açıklandı.

AKOM verilerine göre, önümüzdeki 7 günlük süreçte İstanbul'da havanın "kötü" olacağı sadece bir gün bulunuyor.

Haftalık tahmin raporuna göre, İstanbul'da bayramın ilk günü olan bugün güneşli ve sıcak hava etkili olmayı sürdürecek. Ancak AKOM, bayramın ikinci günü, 28 Mayıs Perşembe için kritik bir uyarıda bulundu.

Yarın İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Metrekareye 5 ila 15 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin edilirken Perşembe günü ise sıcaklıkların 15-24 derece bandında seyretmesi bekleniyor.

HAFTA BOYUNCA KALAN TÜM GÜNLER GÜNEŞLİ

Perşembe günkü yağışlı geçişin ardından İstanbul yeniden yaz havasına dönecek.

AKOM’un paylaştığı takvime göre, bayramın diğer günleri ve yeni haftanın başlangıcında yağış beklenmiyor:

  • 29 Mayıs Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, yağışsız (16-24°C).
  • 30 Mayıs Cumartesi: Parçalı ve az bulutlu (14-23°C).
  • 31 Mayıs Pazar: Az bulutlu ve açık (16-25°C).
  • 1-2 Haziran (Pazartesi-Salı): Az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle birlikte sıcaklıklar 26 dereceye kadar yükselecek.

