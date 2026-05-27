Ankara'yı erkenden uyardı: Valilik tarih vererek paylaştı

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son veriler doğrultusunda başkent için "kuvvetli yağış" alarmı verdi. Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin analizlerini kamuoyuyla paylaşan Valilik, bayramın ikinci günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi.

ANKARA'YI ERKENDEN UYARDI: VALİLİK TARİH VEREREK PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden aktarılan verilere göre; 28 Mayıs Perşembe günü Ankara il genelinde ve çevrelerinde hava koşulları sertleşecek.

Valilik tarafından yapılan duyuruda, yağışın sabah saat 06.00 itibarıyla etkili olmaya başlayacağı ve saat 19.00'a kadar etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Neredeyse gün boyu sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, yer yer yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

Ankara Valiliği, beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı.

Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da hazırlıklı olunması istendi.

VALİLİK ANKARA'YI METEOROLOJİ YURT GENELİNİ UYARDI

Meteoroloji haftalık tahminlerinde Ankara'da beklenen yağışın yurdun kalanında da etkili olacağını ifade etti.

Sıcak ve güneşli başlayan bayramın üçüncü günü ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı açıklandı. Cuma gününden itibaren düşecek sıcaklıklar, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altına seyredecek.