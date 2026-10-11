AKOM açıkladı: İstanbul'da pazartesi gecesi her şey değişecek

AKOM'dan İstanbul için kritik hava durumu uyarısı geldi. Pazartesi gecesi itibarıyla serin ve yağışlı havanın etkili olması beklenirken hava sıcaklıklarının azalarak 15-20 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul’da sonbahar havası etkisini hissettirmeye başlıyor. AKOM tarafından açıklanan haftalık hava tahmin raporuna göre, kentte pazar günü (11 Ekim) parçalı bulutlu ve mevsim normallerine yakın bir hava hakimken, yeni haftayla birlikte hava koşullarında belirgin bir değişim yaşanacak.

SICAKLIKLAR 15-20 °C SEVİYELERİNE GERİLEYECEK

Pazar günü öğle saatlerinde 25 °C’ye kadar yükselen sıcaklıklar, pazartesi gecesi itibarıyla düşüşe geçecek. AKOM, serin havanın girişiyle birlikte sıcaklıkların 15–20 °C aralığında seyredeceği uyarısında bulundu.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Haftanın ilk günü olan pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken yağış öngörülmüyor. Ancak salı gününden itibaren kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Yağışların özellikle perşembe günü metrekareye 30 ila 60 kg arasında düşerek en yüksek seviyeye ulaşması bekleniyor. Cuma günü (16 Ekim) ise yerel yağışlarla birlikte havanın parçalı bulutlu seyredeceği, cumartesi günü (17 Ekim) itibarıyla yağışın kenti terk edeceği tahmin ediliyor.