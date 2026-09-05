Akın Gürlek duyurdu: Derbi öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu yapıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde yasa dışı bahis sitelerine yönelen para trafiğinin kesintiye uğratılması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

98 BİN İNTERNET SİTESİ BELİRLENDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi ve 1200 IBAN tespit edildiğini belirten Gürlek, yasa dışı bahisle bağlantılı yaklaşık 98 bin internet sitesinin de belirlendiğini ifade etti.

Gürlek, söz konusu yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alındığını açıkladı.

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1200 banka hesabına da el konuldu. İlgililer hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve operasyonda görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, sporun yasa dışı kazanç amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirterek yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelenin sürdürüleceğini kaydetti.

(Haber fotoğrafı: AA)