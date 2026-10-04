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Halk TV Türkiye Akaryakıta peş peşe indirim geliyor! Salı günü fiyatlar değişecek

Akaryakıta peş peşe indirim geliyor! Salı günü fiyatlar değişecek

Motorinde uygulanan 2,22 liralık indirimin ardından yeni bir indirim daha gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında 4,95 liralık düşüş bekleniyor.

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Akaryakıta peş peşe indirim geliyor! Salı günü fiyatlar değişecek
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Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt piyasasını da etkilemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki gerilimlerin etkisiyle hareketli seyreden petrol fiyatlarının ardından Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor.

Motorin grubunda gece yarısından itibaren 2,22 TL'lik indirim pompaya yansırken, sürücüleri sevindirecek yeni bir gelişme daha yaşandı.

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MOTORİNE 4,95 TL'LİK YENİ İNDİRİM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorinin litre fiyatında 6 Ekim Salı gününden itibaren 4,95 TL'lik yeni bir indirim yapılması bekleniyor.

Söz konusu indirimin gerçekleşmesi halinde motorin fiyatlarında kısa süre içerisinde toplam indirim miktarı önemli ölçüde artmış olacak.

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İNDİRİM SONRASI MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Salı günü yapılması beklenen 4,95 TL'lik indirimin pompaya yansımasıyla birlikte motorinin litre fiyatının büyükşehirlerde şu seviyelere gerilemesi öngörülüyor:

İstanbul: 90,05 TL

Ankara: 91,15 TL

İzmir: 91,45 TL

Trabzon: 91,85 TL

Fiyatlarda meydana gelecek değişiklik, özellikle yüksek kilometre yapan sürücüler açısından yakından takip ediliyor.

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AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Motorin fiyatındaki yeni indirim beklentisinin ardından gözler benzin ve LPG fiyatlarına çevrildi. Akaryakıt fiyatları; Brent petrolün seyri, döviz kuru ve vergiler başta olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

İşte 3 Ekim Cumartesi günü itibarıyla Türkiye genelinde geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta peş peşe indirim geliyor! Salı günü fiyatlar değişecek - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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