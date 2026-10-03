Son dakika | Erdoğan'dan 'fon krizi' açıklaması: Yol haritamızı belirledik

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulunarak yol haritasını belirlediklerini söyledi. Erdoğan, sürecin Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kurumların çalışmalarıyla yürütüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Eylül ayında fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz, Türkiye ekonomisine zarar gelmesin.

Birinci önceliğimiz, Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz, her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Devlet Denetleme Kurulumuzla, Adalet Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ve diğer kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor.

Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.