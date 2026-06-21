Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 3 yaralı

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Olay, gece saat 00.00 sıralarında Eyüpsultan ilçesi, Karadolap Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Motosikletleriyle istasyonda park halinde bekleyen 3 kişinin yanına, plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil yaklaştı.

OTOMOBİLDEN ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Otomobilin içinde bulunan şüpheli kişi ya da kişiler, motosikletli gruba silahla ateş açtı. Saldırıda istasyonda bekleyen 3 kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri otomobille olay yerinden hızla kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise saldırının yaşandığı akaryakıt istasyonunda çalışma yaptı.

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir inceleme başlattı. (DHA)