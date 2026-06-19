Eyüpsultan'da otoparka silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da motosikletli şüpheliler tarafından bir otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

OTOPARKA ATEŞ AÇTILAR

Olay, Eyüpsultan'ın Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yeşilpınar Merkez Camisi'nin altında faaliyet gösteren özel bir otoparka, motosikletle gelen şüphelilerce henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açıldı. Saldırıda otoparkta bulunan 1 kişi, kurşunların hedefi olarak yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan motosikletli şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı. (AA)