Aile 'Öğretmen görmesine rağmen yardım etmedi' dedi: 4 yaşındaki Ediz’in üzerine futbol kalesi devrildi!

Arnavutköy’de okul bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki Ediz’in üzerine futbol kalesi devrildi. Bacağı kırılan ve başından yaralanan çocuğun ailesi, öğretmenin olayı görmesine rağmen müdahale etmediğini ve okulda ihmal olduğunu öne sürdü.

FUTBOL KALESİ ÇOCUĞUN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Olay, 20 Ağustos Perşembe günü saat 12.00 sıralarında İslambey Mahallesi Rishale Sokak’taki bir okulun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 4 yaşındaki Ediz Eren Erman ile 8 yaşındaki kardeşi, okulun açık olan bahçe kapısından içeri girdi.

Çocukların oyun oynadığı sırada, sabitlenmediği belirtilen futbol kalesinin üzerine başka bir çocuk çıktı. Sallanan kale, oyun oynayan Ediz’in üzerine devrildi.

Başından ve bacağından yaralanan Ediz’in, iddiaya göre bahçedeki çocuklar tarafından sürüklenerek okuldan çıkarıldığı belirtildi. Ediz, "Canım çok acıyor. Bacağım kırık. Okula gidemeyeceğim, çok üzgünüm" dedi.

"ÖĞRETMEN GÖRDÜ AMA MÜDAHALE ETMEDİ"

Ailenin iddiasına göre, okulun üst katındaki bir öğretmen çocuklara pencereden “Ne yapıyorsunuz burada” diye seslendi. Çocukların ise “Öğretmenim, çocuğun üzerine demir düştü” diye cevap verdiği belirtildi.

Aile, öğretmenin olayın ardından aşağı inerek yaralı çocuğun durumunu kontrol etmediğini ve 112’yi aramadığını öne sürdü. Çocukların Ediz’i okul bahçesinden sokağa çıkardığı, ailenin de sesleri duyup dışarı çıkarak çocuğu hastaneye götürdüğü aktarıldı.

BACAĞI KIRILDI, YAKLAŞIK 2 AY ALÇIDA KALACAK

Hastanede yapılan kontrollerde Ediz’in bacağında kırık tespit edildi. İlk etapta ameliyat kararı verilen çocuğun tedavisine daha sonra alçıyla devam edildi.

Bacağı ikinci kez alçıya alınan Ediz’in yaklaşık 1,5-2 ay hareketsiz kalacağı, alçının yeterli olmaması durumunda ilerleyen süreçte ameliyat edilebileceği belirtildi.

Baba Gürkan Erman, yaşananları şu ifadeleri kullanarak anlattı:

"Olay geçen hafta perşembe günü yaşandı. İki çocuğum var birisi 4, birisi 8 yaşında, sokağa çıkmışlardı, oyun oynuyorlardı, top oynuyorlardı. Çocuklar köşeden okulun bahçesindeki kapıyı açık görünce içeri giriyorlar. Orada da büyük bir futbol kalesi var ve sabitlenmemiş bir şekilde duruyor. Onun üzerine bir başka çocuk zıplıyorlar ve sallanırken benim çocuğum alt kısımda oynarken onun üzerine kafasına ve bacağına kale düşüyor.

Bunun sonucunda büyük yara alıyor. Oradan sonra çıkarlarken okulun üst katından bir öğretmen 'Çocuklar ne yapıyorsunuz burada' diye sesleniyor. Onlar da diyorlar ki 'Öğretmenim çocuğun ayağına demir düştü' Kadın gelip müdahale etmiyor, aşağı inip bakmıyor veyahut da 112'yi arayıp yardım istemiyor. 'Çocuklar hemen burayı terk edin, burayı boşaltın, çıkın gidin buradan' diyor. Çocukları dışarı çıkarıyor. Biz de sesi duyunca , feryat figan dışarı koştuk. Çocuğu hemen apar topar aldık, devlet hastanesine götürdük"

BABA ERMAN: ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ

Gürkan Erman, oğlunun çocuklar tarafından sokaklarına kadar getirildiğini ve hastaneye kaldırıldığını belirterek, futbol kalesinin sabitlenmemiş olmasının risk oluşturduğunu söyleyerek sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Olayın sıcaklığıyla çocuklar, mahalleye kadar çocuğu getiriyor, sokağa kadar. Biz koşup apar topar hastaneye kaldırdık çocuğu. Orada yapılan tetkikler sonucunda ayağında kırık olduğu belirlendi ve ilk etapta ameliyat dediler. Ondan sonrasında ameliyatsız alçıyla şu anda devam edip kontrol altına alalım, eğer alçı yeterli gelmezse ilerleyen dönemde ameliyat dahi olabileceğini söylediler. Çocuk hiç hareketsiz bir şekilde bir buçuk iki ay bacağı böyle alçıda kalacak maalesef. Bizi üzen kısmı şu gerçekten öğretmen olması ekstra üzüyor, çünkü orada binlerce öğrenciye hizmet ediyorlar; diğer öğrencilerin başına da herhangi bir şey gelebilir. Biz herhangi bir vatandaş olarak yolda düşen bir çocuğa bile müdahale ediyoruz. Böyle gelip ilgilenmemesi bizi çok yaraladı, üzdü. Orada bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Okulun bahçesini kapısının açık olması ayrı bir ihmal. Bunların araştırılmasını ve sorumluların bu konuda ifade vermesini istiyoruz, önlem alınmasını istiyoruz. Tabii ki bu olay olmadan önlem alınsaydı çok daha iyi olurdu. Yüzlerce çocuk orada oyun oynuyor, okulun bahçesi burası, bütün çocuklar oraya çıkıyorlar. Futbol oynadıklarını orada söylüyorlar, öğretmen, okul müdürü futbol oynarken her seferinde o kalenin kaldırılıp indirildiğini söylüyor, taşındığını söylüyor. O yüzden risk teşkil ediyor, bununla ilgili önlem alınmasını sabitlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim çocuğumun başına geldi yarın başka birinin başına gelecek, başka bir çocuğun başına gelecek. İnşallah bir daha canlar yanmaz, böyle şeyler yaşanmaz"

"OĞLUM ÇOCUKLAR TARAFINDAN SÜRÜKLENEREK EVE GETİRİLDİ"

Anne Nilüfer Erman ise oğlunun olayın ardından çocuklar tarafından sürüklenerek eve kadar getirildiğini belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi.

"Şu anda duygularımı ifade edemeyeceğim. Gerçekten çok üzücü bir olay. Allah kimsenin başına vermesin, ama bir eğitimci nasıl vicdansız ve merhametsiz, en önemlisi insan bile değil diyeceğim çünkü bir bayan olarak koşup bir müdahale bile etseydi bir süre, 2 ay içinde belki de çocuğum kalkabilirdi, çünkü benim çocuğum eve kadar sürüklenerek getirildi. Çok üzgünüm. 9 yaşındaki çocuğun canı ne ki. 4-5 yaşındaki çocuğu oradan buraya sürükleyerek buraya kadar getirdiler. Bir anne olarak, çok üzgünüm. Allah kimsenin başına vermesin, ama sorumluların da cezasını çekmesini istiyorum. Bu sene anaokuluna başlayacaktı, kaydetmiştim, şimdi gidip kaydını tekrardan sileceğim. Maalesef gidemeyecek" (DHA)