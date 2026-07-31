AHBAP soruşturmasında ünlülerin ifadesi ortaya çıktı: Eda Ece, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu

AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında bugün Çağlayan'da ifade veren Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun ifadeleri ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Eda Ece, ifadesine 6 Şubat depremleri sırasında “Yasak Elma” dizisinin setinde olduklarını ve ekipçe depremzedelere yardım etmek istediklerini belirtti. Rol arkadaşı Şevval Sam’ın kendilerini Haluk Levent konusunda uyardığını söyleyen ünlü oyuncu, bu yüzden ekip olarak AHBAP ile hiçbir çalışma yürütmediklerini aktardı.

Haluk Levent ile daha önce hiç tanışmadığını, telefon numarasının dahi kendisinde olmadığını söyleyen Eda Ece, deprem dönemi ve sonrasında Levent ile hiçbir şekilde irtibat kurmadığını belirtti. Dizi ekibi olarak topladıkları yardım malzemelerini kendi imkanlarıyla deprem bölgesine yolladıklarını anlatan ünlü oyuncu, “Biz set olarak AHBAP’ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık.” dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İfadesi sırasında Eda Ece’ye, 2023 yılında ödül töreninde yaptığı konuşma da soruldu. Gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncu, sözlerinin konuşmasının bütününden koparıldığını, konuşmasını bir şakayla sonlandırmak isterken haddini aştığını belirtti. Çok kez özür dilediğini söyleyen Eda Ece, “Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem.” dedi. AHBAP’a ya da Haluk Levent’e hiçbir yardımda bulunmadığını söyledi.

KEREM BÜRSİN'İN İFADESİ

Kerem Bürsin de ifadesinde Haluk Levent ile hiçbir tanışıklığının olmadığını, depremin öncesi veya sonrasında yüz yüze görüşmediğini belirtti. Deprem süresince sosyal medya hesaplarından hem AHBAP’ın hem de AFAD’ın hesap bilgilerini paylaştığını söyleyen Bürsin, o süreçte AHBAP’ı AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarından biri olarak değerlendirdiğini ifade etti.

AHBAP lehine paylaşım yapması için kimsenin kendisini yönlendirmediğini vurgulayan ünlü oyuncu, derneğe 200 bin lira bağış yaptığını belirtti. Bağışın kullanımıyla ilgili menajeri aracılığıyla bilgi istediklerini ve kendilerine makbuz gibi bir belge gönderildiğini söyleyen Bürsin, “Para söylenenden farklı amaçlarla kullanıldıysa ben de mağdurum.” ifadesini kullandı.

Ünlü oyuncu, AHBAP’ın hiçbir etkinliğine katılmadığını söyledi. Bürsin’in avukatı ise İspanya’daki hayranlarının Bürsin'in bilgisi dışında para toplamış olabileceğini, fakat müvekkilinin bu süreç hakkında bilgi sahibi olmadığını aktardı. Bağışların amacı dışında kullanılmış olması halinde Haluk Levent’ten şikayetçi olduklarını da beyan etti.

İREM HELVACIOĞLU'NUN İFADESİ

İrem Helvacıoğlu’nun da savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Haluk Levent’i 2021 yılında İzmir’deki orman yangınları esnasında tanıdığını, ancak aralarında yakın bir ilişki olmadığını ve yaklaşık 2-3 yıldır görüşmediklerini aktardı.

Deprem süresince AHBAP’a herhangi bir maddi bağış yapmadığını belirten ünlü oyuncu, firmalarla görüşüp çocuk bezi ve benzeri ihtiyaç malzemelerinin temin edilmesine aracılık ettiğini belirtti. İhtiyaç duyulan bölgeler ile uygun fiyat veren firmaları dernek yetkililerine söylediğini aktaran Helvacıoğlu, satın alma ve sevkiyat işlemlerini ise dernek yetkililerinin yürüttüğünü ifade etti.

Yardımların gerçekten yerine ulaşıp ulaşmadığını kendileri gibi gönüllülerin bilmesinin mümkün olmadığını belirten ünlü oyuncu, yalnızca dernek yetkililerinden gelen bilgiler ve depremzedelerin sosyal medya paylaşımları üzerinden bilgi sahibi olduklarını kaydetti.

Hiçbir paylaşımında devlet kurumlarını hedef almadığını söyleyen Helvacıoğlu, Kızılay ve AFAD başta olmak üzere devlet kurumlarının yardım faaliyetlerini desteklemeye çalıştığını belirtti.

Ünlü oyuncu, “Gerçekten yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken kaynakları kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını yürekten isterim.” dedi.