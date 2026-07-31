Berna Laçin AHBAP soruşturmasında ifade vermek için adliyeye geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Berna Laçin de ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Adliye girişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Laçin, "Bilgimize başvuracaklarmış. Ben çok uzağındayım. Hiçbir alakam yok ama ne soracaklarını bilmiyorum ben de merakla takip ediyorum. Ben de bilmek istiyorum. Devlet erkanı ne diyecek çok merak ediyorum. Bütün ödülleri aldı biliyorsunuz, 'En İyi Vatandaş' ödülünü de aldı. Bunlar önemli. Ben de merak ediyorum, onlar da ne diyecek" ifadelerini kullandı.

"MASUMİYET KARİNESİ, DAHA BEKLİYORUZ, BEN BİR ŞEY DİYEMEM"

Berna Laçin, Haluk Levent'le ilgili soruya ise, "Masumiyet karinesi, daha bekliyoruz, ben bir şey diyemem" cevabını verdi.

Bugün Eda Ece, Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu da ifade vermek için adliyeye gelmiş, ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılmıştı. (DHA)