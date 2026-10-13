Afrika'dan Türkiye'ye geldi! Gökten çamur yağacak

Afrika üzerinden Türkiye’ye bir miktar toz taşınımı ulaştı. Yağışlı havanın etkisiyle birlikte bu tozların çamur şeklinde yağması bekleniyor.

"PANİK YAPMAYALIM"

Hava Forum tarafından yapılan paylaşıma göre, panik yapılmaması gerektiğinin altı çizildi. İlk etapta çamurlu yağmur etkili olsa da hemen ardından gelecek olan bol yağış sayesinde temizleneceği belirtildi.

TOZ TAŞINIMI NEDİR?

Toz taşınımı, özellikle çöl ve kurak bölgelerde bulunan ince toprak ve mineral parçacıklarının kuvvetli rüzgârların etkisiyle havaya karışarak uzak mesafelere taşınması olayıdır. Kuzey Afrika ve Orta Doğu gibi kurak bölgelerden atmosfere yükselen tozlar, rüzgârların yönüne ve hızına bağlı olarak Türkiye'ye kadar ulaşabiliyor. Atmosferde yayılan bu parçacıklar, gökyüzünde puslu bir görünüme neden olurken hava kalitesini de olumsuz etkileyebiliyor.

Toz taşınımının etkili olduğu dönemlerde özellikle açık alanlarda görüş mesafesi azalabiliyor, havada sarımsı veya kahverengimsi bir renk oluşabiliyor. Taşınan tozların yoğunluğuna bağlı olarak günlük yaşam ve ulaşım da bu durumdan etkilenebiliyor. Havadaki partikül madde miktarının artması, özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişiler, astım hastaları, çocuklar ve yaşlılar açısından risk oluşturabiliyor.