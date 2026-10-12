Şanlıurfa toz bulutuna teslim oldu

Şanlıurfa'da öğleden sonra aniden etkisini gösteren yoğun toz taşınımı, kent merkezi ve çevre ilçelerde günlük yaşamı doğrudan olumsuz etkiledi. Yerleşim alanlarının üzerini kaplayan yoğun toz tabakası nedeniyle görüş mesafesi belirgin biçimde azaldı.

BEŞ İLÇEDE GÖKYÜZÜNÜN RENGİ DEĞİŞTİ

Toz bulutu Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye, Harran ve Ceylanpınar ilçelerinde yoğun şekilde hissedildi. Kent genelinde etkisini artıran doğa olayı sonucu gökyüzünün rengi değişti, yerleşim merkezleri gri bir renge büründü.

METEOROLOJİDEN DÖRT İL İÇİN TEHLİKE UYARISI

Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre, Suriye kaynaklı toz taşınımının salı günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Yetkililer; toz taşınımının Şanlıurfa başta olmak üzere Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer yoğunluğunu artıracağını açıkladı.

ÇAMUR YAĞIŞI VE ULAŞIMDA AKSAMA RİSKİ

Hava koşullarının yaratacağı tehditlere dikkat çeken Meteoroloji açıklamasında; hava kalitesinde yaşanacak azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış ve ulaşım hatlarında meydana gelebilecek aksamalar gibi risk faktörlerine işaret edilerek, yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. (DHA)