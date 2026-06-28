AFAD Venezuela’ya ulaştı: 'Görüntüler 6 Şubat'taki felaketi andırıyor'

Büyük depremlerle sarsılan Venezuela’ya Türkiye’den yola çıkan arama kurtarma ekipleri ulaştı. İki askeri nakliye uçağıyla başkent Caracas’taki Simon Bolivar Havalimanı’na inen ekipleri, Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı.

"GÖRÜNTÜLER 6 ŞUBAT'TAKİ FELAKETİ ANDIRIYOR"

Büyükelçi Karamanoğlu, Venezuela'da son 125 yıldır görülmemiş 2 büyük depremin peş peşe yaşandığını belirtti. Yıkımın boyutuna dikkat çeken Karamanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Venezuela’nın tarihinde 125 yıldır olmayan bir deprem, hatta iki büyük deprem peş peşe meydana geldi, biri 7,2 diğeri de 7,5 büyüklüğünde. Bizdeki maalesef 6 Şubat yüzyılın felaketi depremlerini andıran şekilde oldu, çok büyük yıkım meydana geldi."

Sarsıntıların başkent Caracas dahil birçok eyaleti etkilediğini, en ağır hasarın ise La Guaira eyaletinde oluştuğunu aktaran Büyükelçi, Türk kurumlarına teşekkür ederek şöyle devam etti:

"En büyük yıkım havalimanının da bulunduğu La Guaira eyaletinde oldu. Buradaki görüntüler maalesef 6 Şubat'taki görüntüleri andırıyor ve biz arama kurtarma ekiplerinin gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Ben buradan devletimizin, bütün kurumlarına özellikle Milli Savunma Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, AFAD’a aynı şekilde Kızılaya ve diğer kurumlarımıza Dışişleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Burada hakikaten çok büyük bir ihtiyaç var ve başarılı çalışmalar yapacaklarından da eminim. İnşallah burada olabildiğince can kurtaracağız."

"TÜRK HALKININ YARDIMSEVERLİĞİNİ GETİRDİK"

Tam donanımlı bir birlik ve 4 arama kurtarma köpeğiyle bölgeye ulaştıklarını belirten Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, dayanışma mesajı vererek şunları söyledi:

"Sadece personel ve malzeme değil, Türk halkının yardımseverliğini, dostluğunu ve Venezuela halkına yaşamış olduğu bu depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini getirdik. Doğal afetlerde mesafe çok önemli değil, çok uzun yoldan geldik ama bu önemli değil. Bu durumlarda dünyanın neresinde olursa olsun yardım isteyen tüm dünya insanlarına ve canlılarına tugay olarak yardım etmeye hazırız."

"24 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞMA YAPACAĞIZ"

AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten ise Birleşmiş Milletler (BM) tarafından akredite edilmiş ağır seviye bir ekiple bölgede görev yapacaklarını vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Peş peşe meydana gelen depremler neticesinde büyük bir yıkım oluştu Venezuela'da. Türkiye Cumhuriyeti devleti adına buraya gelmiş bulunuyoruz. AFAD, BM’ye akredite edilmiş ağır seviyede bir ekiple bölgeye geldi. Bölgede 24 saat esasına uygun olarak kesintisiz arama ve kurtarma çalışmaları yapacağız. Aynı zamanda ekibimizin bünyesinde Sağlık Bakanlığından UMKE ekiplerimiz var. Enkazdan çıkan kazazedelerin ilk tıbbi müdahalelerini yapacaklar. Bununla beraber, enkaz haricinde afetten etkilenen insanların normal hayata dönme çabaları için Türk Kızılaydan da 2 temsilcimiz var. Bu şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz." (AA)