Venezuela’ya AFAD desteği: Yardım uçakları yola çıkıyor

Venezuela, 25 Haziran 2026 gecesi art arda yaşanan iki büyük depremle sarsılırken, Türkiye’den hızlı bir yardım kararı geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda başlatılan çalışmayla, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerinin bölgeye sevk edilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

Yaracuy bölgesinde Türkiye saatiyle 01.04’te 7,2, yalnızca bir dakika sonra 01.05’te ise 7,5 büyüklüğünde iki güçlü sarsıntı meydana geldi. Depremlerin ardından bölgede ciddi yıkım ve insani ihtiyaçların oluştuğu bildirilirken, Türkiye uluslararası yardım sürecini devreye aldığını açıkladı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

AFAD’ın yazılı açıklamasına göre süreç; Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm içinde yürütüldü. Yapılan değerlendirmelerin ardından arama kurtarma ve yardım ekiplerinin sevki için hazırlıklar başlatıldı.

Genelkurmay Başkanlığı ile yapılan planlama kapsamında, İstanbul, İzmir ve Denizli’den toplam 38 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibinin yanı sıra, Sağlık Bakanlığı’na bağlı 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay bünyesinden 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 tam donanımlı arama kurtarma aracı görevlendirildi.

UÇAKLAR BUGÜN YOLA ÇIKACAK

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı’nın da ayrı bir A-400M askeri nakliye uçağıyla İnsani Yardım Tugayı’ndan 22 kişilik bir ekibi ve ekipmanlarını bölgeye göndereceği bildirildi.

Planlamaya göre iki A-400M tipi askeri nakliye uçağının da bugün saat 11.15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanarak Venezuela’ya doğru yola çıkması öngörülüyor. Yardım operasyonunun, Venezuela’daki Türk Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda sürdürüleceği belirtildi.

Türkiye’nin hızlı müdahale adımı, uluslararası afet dayanışması kapsamında dikkat çekerken, ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına kısa sürede başlaması bekleniyor. (ANKA)