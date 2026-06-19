Adnan Oktar çetesinin firari üyesi Isparta'da yakalandı! 83 yıl kesinleşmiş cezası vardı

Isparta’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü ile bağlantılı, hakkında 83 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ali Kasap, yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1 Haziran 2022 tarihinden bu yana firari olan Ali Kasap'ın izini İstiklal Caddesi'nde tespit ederek düzenlediği operasyonla yakaladı.

4 YILIN ARDINDAN YAKALANDI

Caddede düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahsın, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davası sanıklarından olduğu belirtildi. "On iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından hakkında tam 83 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Kasap hakkında uzun süredir yakalama kararı bulunuyordu.

Yaklaşık 4 yıllık firarı Isparta polisi tarafından sonlandırılan cezaevi firarisi, emniyetteki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edilmek üzere adli mercilere sevk edildi.