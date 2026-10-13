Adliyede cinsel organını gösterdi iddiası: Hâkimi şikâyet eden genç kadın şantajdan tutuklandı

Sosyal medyada hukukçulara yönelik bir tanışma ilanıyla başladığı öne sürülen temas, karşılıklı suçlamalarla adliyelik oldu. Kendisini 11 yaş genç ve bekâr tanıttığı, mesai saatinde uygunsuz görüntülü görüşme yaptığı iddia edilen Ankara’da görevli hâkim O.Ö. hakkında müfettiş incelemesi istenirken; bu kayıtlarla şikâyetçi olan 22 yaşındaki Ş.A., hâkimin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada şantaj iddiasıyla tutuklandı.

"32 YAŞINDA, BEKÂR VE YEŞİL PASAPORTLU" İDDİASI

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’ın haberine yansıyan dosyadaki iddialara göre süreç, hukukçulara özel bir sosyal medya hesabında verilen tanışma ilanıyla başladı. Dosyaya giren iddialara göre, ilana yanıt veren 22 yaşındaki Ş.A. ile iletişime geçen kişi, kendisini “Ozan” adıyla, 32 yaşında, bekâr ve yeşil pasaport sahibi bir hukukçu olarak tanıttı.

Genç kadınla sosyal medya ve WhatsApp üzerinden yazışmaya devam eden kişinin, iddiaya göre Adana’da görev yaptığını söylediği ancak sonradan gerçekte 43 yaşında, evli ve görevde olan hâkim O.Ö. olduğunun anlaşıldığı öne sürüldü.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA VE EKRAN KAYDI İDDİASI DOSYADA

İki tarafı yargı önünde karşı karşıya getiren asıl kırılma noktası ise gerçekleştiği iddia edilen bir görüntülü telefon görüşmesi oldu. İddialara göre hâkim O.Ö., adliyede ve mesai saatleri içerisindeyken yaptığı görüşmede uygunsuz davranışlarda bulundu. Ş.A.’nın ise bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldığı öne sürüldü.

Ş.A., söz konusu ekran kayıtlarını delil göstererek Nisan–Haziran 2026 döneminde e-posta, yazılı dilekçeler ve CİMER üzerinden art arda başvurular yaparak O.Ö.’yü Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na şikâyet etti.

HSK BİRİNCİ DAİRESİ İNCELEDİ: TEKLİF BAŞKANIN MASASINDA

İhbarlar üzerine harekete geçen Kurul Başmüfettişi konuyu incelemeye aldı. HSK Birinci Dairesi, 22 Eylül tarihli kararında O.Ö. hakkında müfettiş soruşturması açılması yönünde oy birliğiyle teklif kararı aldı. Ancak sürecin henüz teklif aşamasında olduğu, dosyanın HSK Başkanı’nın nihai onayına sunulduğu ve kesinleşmiş bir soruşturma izninin henüz çıkmadığı bildirildi.

ŞİKÂYETÇİYKEN ŞÜPHELİ OLDU: ŞANTAJ İDDİASIYLA TUTUKLAMA

HSK başvurularının ardından da taraflar arasındaki gerilimin düşmediği, temasın karşılıklı hakaret, tehdit ve ısrarlı takip iddialarıyla sürdüğü aktarıldı. Ankara’ya tayin edilen hâkim O.Ö. de karşı hamlede bulunarak genç kadın hakkında adli makamlara başvurdu ve Ş.A. aleyhine uzaklaştırma kararı aldırdı.

Hâkimin suç duyurusu üzerine Ş.A. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal", "ısrarlı takip" ve "şantaj" iddialarıyla adli soruşturma başlatıldı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen 22 yaşındaki genç kadın, şantaj suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadaki bir ilanla başlayan ve adliye koridorlarına sıçrayan karmaşık olaylar zinciri; bir tarafta hakkında HSK inceleme teklifi bulunan bir yargı mensubunu, diğer tarafta ise şikâyetçi olduğu dosyanın ardından şantaj suçlamasıyla cezaevine giren genç bir kadını bıraktı.