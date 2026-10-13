"Güç arttırıcı" çikolata bakanlığın 'tehlikeli' listsinde

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde cinsel güç artırıcı olarak satılan çikolatalarda büyük bir tehlike gün yüzüne çıktı. İstanbul Kağıthane'de üretilen ginseng aromalı çikolatalarda gıdalarda bulunması kesinlikle yasak olan ilaç etken maddesi saptandı. Bakanlık müfettişlerinin gerçekleştirdiği laboratuvar analizleri, tatlı ambalajının arkasına gizlenen ölümcül hileyi resmi kayıtlara geçirdi.

ÇİKOLATAYA GİZLİCE İLAÇ KATMIŞLAR

Piyasada enerji ve güç artırıcı vaadiyle pazarlanan Love Fun markalı ürün bakanlık denetimlerinde sınıfta kaldı. İstanbul Kağıthane merkezli MMİ İlaç Gıda Kozmetik firması tarafından üretilen Love Fun Ginseng Chocolate isimli çikolatada sağlığı tehdit eden kimyasal bileşenler tespit edildi. İncelemeye alınan 30012026 parti numaralı ürünün kakaolu içeriğinde ilaç maddesi yakalandı.

Gıda güvenliğini hiçe sayan işletmenin doğal afrodizyak algısı yaratarak tüketicileri açıkça aldattığı belirlendi. Uzmanlar gıda ürünlerine denetimsizce karıştırılan ilaç etken maddelerinin kalp ritim bozukluğu ve ani tansiyon düşüşü yarattığını vurguluyor.

ZAYIFLAMA KAPSÜLLERİ DE LİSTEYE GİRDİ

Bakanlığın duyurduğu listede Kağıthane ilçesinde faaliyet gösteren diğer gıda takviyesi üreticileri de dikkat çekti. Just Amino Gıda firmasının ürettiği Grimlabs Shredder isimli yağ yakıcı takviyede ve Doğan Kozmetik bünyesindeki Diox 30 Days Capsules adlı üründe ilaç etken maddesi belirlendi. Zayıflama ve enerji sağlama iddiasıyla satışa sunulan her iki üründe de halk sağlığını hiçe sayan yasaklı kimyasallar kayıtlara geçti.

BİTKİSEL MACUN VE SAKIZLARDA HİLE ÇIKTI

Laboratuvar incelemelerinde yalnızca kapsül ve çikolatalar değil bitkisel macun ile sakız formundaki ürünler de uygunsuz bulundu. Kocaeli Derince merkezli Naturals Bitkisel Ürünler tarafından piyasaya sürülen Zerothin Gummy çiğnenebilir takviyesinde ilaç etken maddesi saptandı. İstanbul Kartal ilçesinde faaliyet yürüten Pekmez Dünyası şirketinin ürettiği Vitatua çikolata özlü bitkisel macun numunelerinde de aynı tehlikeli madde belgelendi.