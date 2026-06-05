ADD'den ağzı bozuk AKP'li isim hakkında suç duyurusu!

Samsun’da Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan skandal paylaşımlarıyla infial yaratan AKP'li Meclis Üyesi Rümeysa Eker, hem partisinden hem de belediye meclisindeki görevinden istifa etti. Eker hakkında Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) tarafından da suç duyurusunda bulunuldu.

Samsun’un Terme ilçesinde, AKP Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker’in sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk’ü ve Cumhuriyet değerlerini hedef alan hakaret içerikli paylaşımı siyaset gündemine bomba gibi düştü. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından geri adım atmak zorunda kalan Eker hem AKP üyeliğinden hem de meclis üyeliği görevinden istifa etti.

MECLİS OTURUMUNDA TANSİYON YÜKSELDİ

Terme Belediye Meclisi’nin son oturumunda, CHP’li meclis üyeleri söz konusu skandal paylaşımı gündeme taşıdı. Eker’in sosyal medyada yer alan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan sözlerine CHP'liler tepki gösterdi.

Rümeysa Eker’in meclis salonunda da hakaret içerikli bu ifadelerinin arkasında durması üzerine tansiyon zirveye çıktı. Durumu protesto eden CHP’li meclis üyeleri salonu terk etti. Yaşanan gerilimin ve kamuoyunda oluşan büyük tepkinin ardından Eker, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

ADD’DEN SUÇ DUYURUSU

Olayın ardından Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) de harekete geçerek Rümeysa Eker hakkında hukuki süreç başlattı. Terme Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede; Eker’in ifadelerinin Atatürk’ün hatırasına açıkça hakaret niteliği taşıdığı ve halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği vurgulandı.

Dernek, şüphelinin 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun ve Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi uyarınca yargılanması için kamu davası açılmasını talep etti.