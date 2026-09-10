Adana'da korkutan orman yangını 3. gününde! Evler alevlere teslim oldu

Adana-Kozan'da başlayarak İmamoğlu ve Aladağ'a yayılan orman yangını üçüncü gününde de kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gece boyunca karadan müdahale edilen ve enerjisi düşürülen yangına, günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden destek vermeye başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül gecesi başlayan orman yangınında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. Enizçakırı Mahallesi'nde başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine tedbirler artırılırken, yangının tehdit ettiği 15 mahallede toplam 285 ev tahliye edildi.

Yangın sırasında bazı evler alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

GECE BOYUNCA KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangının kontrol altına alınması için gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen çalışmalar, dün gün batımının ardından yalnızca karadan devam etti.

Ekipler, gece boyunca alevlerin ilerlemesini engellemek ve yangının etkilediği bölgelerde soğutma çalışmaları yapmak için yoğun çaba gösterdi.

HAVA DESTEĞİ YENİDEN BAŞLADI

Enerjisi düşürülen yangına karşı sabah saatlerinde yeniden hava araçları devreye girdi. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangının devam ettiği Enizçakırı Mahallesi'nde havadan müdahale yeniden başlatıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için bölgedeki çalışmalarını hem havadan hem de karadan sürdürüyor. Özellikle rüzgarın yeniden etkisini artırma ihtimaline karşı ekiplerin bölgede teyakkuz halinde olduğu öğrenildi.