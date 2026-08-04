Adana'da 4 gündür kayıp olan kadın sağ bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde 4 gündür haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen 43 yaşındaki Latife Oğuz, sağ olarak bulundu.

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Latife Oğuz, 1 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının tüm aramalarına rağmen Oğuz'a ulaşılamaması üzerine ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Oğuz'un son görüldüğü bölgede arama çalışmaları yürüttü.

AİLESİNİ ARAYARAK YERİNİ BİLDİRDİ: AYNI İLÇEDEN ÇIKTI

Latife Oğuz, bugün cep telefonuyla ailesini arayarak Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine ailesi belirtilen adrese giderek Oğuz'a ulaştı. Oğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.