Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 'Denetimli serbestler' okulları temizledi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gürlek şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız ile Millî Eğitim Bakanlığımız arasındaki iş birliği kapsamında, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocuklarımızın daha temiz ve düzenli ortamlarda eğitim görmesi için okullarımızda çalışmalar yürüttük. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, denetimli serbestlik yükümlülerimizin kamu yararına çalışmalarıyla ülke genelinde 2 bin 779 okulumuzda bakım, onarım, boya, badana, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladık.

Bu çalışmalarla okullarımızı yeni döneme hazırlarken kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağladık; yükümlülerimizin de üretken bir sürece katılarak topluma yeniden kazandırılmalarını destekledik. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; evlatlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum"