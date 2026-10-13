Acı habere kalbi 2 saat dayanabildi: Anne ve oğul yan yana defnedilecek!

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kahvaltı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu Rabia Bozkurt hayatını kaybetti. Annesinin acı haberini alan Antalya'daki oğlu Mehmet Bozkurt da aldığı haberin ardından geçirdiği kalp krizi sonucu annesinden sadece 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

Yürek yakan olay, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde meydana geldi. 65 yaşındaki Rabia Bozkurt, sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaptığı esnada aniden kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kadın hayatını kaybetti.

ACI HABERİ ALAN OĞLUNUN YÜREĞİ DURDU

Rabia Bozkurt'un acı haberi yakınları tarafından Antalya'da yaşayan 35 yaşındaki oğlu Mehmet Bozkurt'a bildirildi. 65 yaşındaki annesinin vefat haberini alan 3 çocuk babası Mehmet Bozkurt, yaşadığı büyük üzüntü nedeniyle kalp krizi geçirdi.

ANNESİNDEN SADECE 2 SAAT SONRA VEFAT ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesine rağmen genç adam kurtarılamayarak annesinin vefatından 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

ANNE VE OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLECEK

Annesiyle aynı gün, sadece 2 saat arayla kalp krizinden hayatını kaybeden 3 çocuk babası Mehmet Bozkurt'un cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi. Anne ve oğulun cenazelerinin, yarın Akçadağ ilçesine bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından yan yana toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)