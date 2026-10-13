2 milyon TL’lik altınları çaldı, tutuklandı: Altınların yerini söylemedi!

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir evden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olayın failini yakalayarak gözaltına aldı.

40 TAM, 5 GRAM VE 3 ÇEYREK ALTIN ÇALINDI

Hırsızlık olayı, 10 Ekim günü İnegöl’e bağlı kırsal Bilalköy Mahallesi’nde meydana geldi. Ev sahiplerinin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adreste yaptıkları incelemede evden 40 adet tam altın, 5 gram altın ve 3 çeyrek altın çalındığını tespit etti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Çalınan ziynet eşyalarının piyasa değerinin 2 milyon TL’yi bulması üzerine jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Mahallede bulunan güvenlik kameralarına ait görüntüleri saniye saniye inceleyen ekipler, şüphelinin 59 yaşındaki Hüseyin Y. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI, ALTINLARIN YERİNİ SÖYLEMEDİ

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Hüseyin Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin sorgusunda çalınan altınların yerini söylemediği öğrenilirken, jandarma ekiplerinin kayıp altınları bulmak ve olayı tüm yönleriyle aydınlatmak amacıyla başlattığı soruşturma devam ediyor. (DHA)