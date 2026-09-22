Önce yollarını kesti, sonra kasklarını çaldı: Sevimli hırsız kayıplara karıştı

Edirne'de bisiklet turuna çıkan bir grubun dinlenme molası, beklenmedik sevimli bir misafirin ziyaretiyle sonlandı. Söğütlük Millet Bahçesi'nde dinlenen sporcuların yanına sokulan yavru bir tilki, yerde duran bisiklet kaskını ağzına alarak göz açıp kapayıncaya kadar uzaklaştı.

PEŞİNDEN KOŞTU ANCAK YETİŞEMEDİ

Gruptakilerin şaşkın bakışları arasında bir süre çevrede dolanan meraklı hayvan, gözüne kestirdiği kaskı kapıp kaçmaya başladı. Ekipmanını kurtarmak isteyen bisikletçi hızla koşsa atsa da çevikliğiyle ağaçların arasına dalan yavru tilkiyi yakalamayı başaramadı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Park sakinlerini ve sporcuları kahkahaya boğan sıra dışı hırsızlık anları, gruptaki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Ağzında kaskla yeşil alana doğru koşarak gözden kaybolan tilkinin sevimli halleri sosyal medyada da büyük ilgi gördü.