Abdülkadir Selvi hem seçim hem de Bahçeli'nin isteği için tarih verdi

İktidara yakınlığı ile bilinen Abdülkadir Selvi, seçimlerin 2027 yılının kasım ayında veya 2028 yılının mart ayında yapılmasının konuşulduğunu belirterek, seçim yasasında değişiklik yapılmaması halinde sandığa mevcut sistemle gidileceğini yazdı.

Selvi, seçimlerin 2027 seçeneği için en geç 2026 Ekim, 2028 seçeneği için ise en geç 2027 Şubat ayında seçim yasasında değişiklik yapılması gerektiğini ifade ederek, kendi beklentisinin seçimlere mevcut sistemle gidilmesi yönünde olduğunu aktardı.

DEM PARTİ ADAY ÇIKARACAK MI?

Selvi, seçim tarihi yaklaştıkça ittifak arayışlarının hızlanacağını ve yüzde 50+1 sistemi ile ittifakların siyasetin yapısını değiştirdiğini belirtti. Seçimin kaderinde butlan CHP'si ile Yeni Parti arasındaki mücadelenin ve DEM Parti’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmamasının etkili olacağını savunan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı konusunda tartışma olmadığını, muhalefetin adayının ise henüz netleşmediğini yazdı. Selvi, şu aşamada Mansur Yavaş ve Özgür Özel’in favori görüldüğünü belirtti.

Abdulkadir Selvi'nin 'Seçimin ucu gözüktü' başlıklı köşe yazısındaki ilgili kısım şu şekilde oldu:

Seçimlerin 2027 yılının kasım ayında ya da 2028’in mart ayında yapılması konuşuluyor.

Seçimlerden 1 yıl önce seçim yasasında yapılan değişikliklerin seçimlerde geçerli olmuyor. Bu dikkate alınırsa 2027 için en geç ekim ayında ya da 2028 mart ayı esas alınırsa en geç şubat ayında seçim yasasında bir değişiklik yapılmazsa sandığa mevcut sistemle gideceğiz demektir. Ben seçimlere mevcut sistemle gidileceğini düşünüyorum.

SEÇİMİN KADERİ

Seçimlerin ucu gözükünce siyasetin havası değişiyor. Seçimlere doğru ittifak arayışları hızlanacak. Yüzde 50 artı 1 sistemi ve ittifaklar, Türk siyasetinin DNA’sını bozdu. Yüzde 50 alacak partileri yüzde 1’e mahkum etti. 80 öncesinin koalisyon pazarlıklarını gündeme getirdi. Bir fark var. O zaman seçimden sonra koalisyon pazarlıkları yapılıyordu şimdi seçimlerden önce.

Seçim yaklaştıkça ne pazarlıklar dönecek, hayret ederek izleyeceğiz. Siyasi mücadele sertleşecek. Seçimin kaderini CHP ile Yeni Parti arasındaki mücadele ve DEM Parti’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp, çıkarmaması belirleyecek.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olması konusunda bir tartışma yok. Muhalefetin adayı kim olacak sorusu ise tam anlamıyla çok bilinmeyenli denklem gibi.

Seçim sürecine girince Gezi ruhu CHP ile Yeni Parti’nin ortak aday çıkarması için kampanya başlatacak. Hain ilan ettikleri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Yeni Parti’nin cumhurbaşkanı adayını desteklemesi için baskı yapacaklar. Kılıçdaroğlu’nun kararı seçim sonucunda etkili olacak.

Şimdilik Mansur Yavaş ve Özgür Özel favori olarak gözüküyor