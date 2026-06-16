ABD FETÖ okulunun itirazını reddetti! 15,5 milyon dolarlık kredi Türkiye'ye dönüyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) idaresindeki Müflis Asya Katılım Bankası AŞ İflas İdaresi'nin ABD'de yürüttüğü alacak takibi sonuçlandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durduran okul yönetimi, davada "Türkiye’deki mahkeme kararlarının hukuki değil siyasi olduğu" ve iflasın siyasi nedenlerle gerçekleştiği savunmasını yaptı. Ancak davaya bakan New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, 1 Haziran 2026 tarihli kararında bu iddiaları ikna edici bulmadı.

FETÖ ile ilişkili olduğu belirtilen Brooklyn Amity School'un tüm itirazlarını reddeden mahkeme, kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalkmadığına karar verdi. TMSF'yi ABD’nin önde gelen hukuk firmalarından Nixon Peabody LLP'nin temsil ettiği davadan çıkan bu karar, kurumun uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım olarak kayıtlara geçti.

19 YIL VADELİ VE 4 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Mahkeme kararıyla faiziyle birlikte tahsiline hükmedilen 15,5 milyon dolarlık kredi, 2011 yılında okul binası alımı ve tadilatı için bankacılık teamüllerine aykırı koşullarda verildi. Dosyaya giren bilgilere göre, beş ayrı parça halinde kullandırılan kredi, dönemin Banka Denetim Kurulu Üyesi ve A grubu hissedarlarından Ali Akbulut'un referansıyla onaylandı. Bu referans sayesinde okula, kredinin geri ödemesi için 19 yıl vade ve 4 yıl geri ödemesizlik imkanı sağlandı.

BDDK RAPORLARI VE SÜREN ZİMMET DAVALARI

Dava dosyasına yansıyan sürecin arka planında yer alan BDDK raporları, kredilendirme aşamasındaki eksiklikleri ve ihmalleri de ortaya koydu. İlgili raporlarda, borçlu kurum hakkında yeterli mali inceleme yapılmadan yüksek tutarlı ve uzun süre geri ödemesiz kredi tahsis edildiği tespit edildi. Söz konusu kredi tahsis sürecinde görev alan dönemin bazı banka yöneticileri hakkındaki mali sorumluluk ve zimmet davaları ise Türkiye'de görülmeye devam ediyor.