Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca suç unsuru taşıdığı değerlendirilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Söz konusu hesapların; kamu düzenini bozmayı hedefleyen provokatif paylaşımlar yaptığı, devlet büyüklerine hakaret içerikli içerikler yaydığı ve toplumsal kaos oluşturmayı hedefleyen organize dijital faaliyetler yürüttüğü belirlendi.

HESAP SAHİPLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kullanıcı bilgilerine ulaşılan hesap sahipleri hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kaynakları, bazı hesapların sistematik dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğünü, bazılarının ise terör örgütleriyle iltisaklı dijital ağlarla bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini ifade etti.

Özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyon girişimlerinin, yalnızca bireysel ifade sınırlarını aşarak toplumsal güvenliği hedef alan organize operasyonlara dönüştüğü aktarıldı. Dijital tehditlerin sadece güvenlik boyutuyla değil; hukuk, iletişim ve kamu düzeni perspektifiyle eş zamanlı takip edildiği, ilgili kurumların ortak veri paylaşımı ve hızlı müdahale mekanizmasıyla hareket ettiği belirtildi. (DHA)