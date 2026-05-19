Bakan Göktaş tarih verdi: 15 yaş altına sosyal medya yasağı için geri sayım başladı

Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti.

Düzenlemenin, çocuklar için daha güvenli bir dijital alan oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Göktaş, özellikle yaşlarına uygun olmayan içeriklere erişimin önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Göktaş, hazırlık sürecinde uluslararası örneklerin de incelendiğini kaydetti. Özellikle Avustralya’daki uygulamaların değerlendirildiğini belirten Bakan, Türkiye’ye özgü bir model üzerinde çalışıldığını söyledi.

'SÜREÇ, KOORDİNELİ YÜRÜTÜLÜYOR'

Bakanlık bünyesinde özel bir çalışma grubu oluşturulduğunu aktaran Göktaş, sürecin kamu kurumları ve ilgili paydaşlarla ortak yürütüldüğünü dile getirdi. Çalışma grubunun, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin teknik ve hukuki çerçeveyi belirleyeceğini ifade eden Göktaş, yeni yönetmeliğin tamamlanmasının ardından düzenlemenin ülke genelinde aktif şekilde uygulanacağını vurguladı.

6 AY İÇİNDE GELİYOR

Göktaş, "15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik esasları kısa sürede belirleyerek, ilgili yönetmeliği 6 ay içinde hayata geçireceğiz" dedi.

Yeni dönemin yalnızca yasal düzenlemelerle sınırlı kalmayacağını söyleyen Göktaş, teknik altyapı çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı. Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik yaş doğrulama sistemi kurulacağını belirten Bakan, doğrulamanın başta e-Devlet olmak üzere farklı yöntemlerle yapılacağını ifade etti. (DHA)